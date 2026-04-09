보행기에 의지한 스무살 노견, 500m 걷는데 3년 걸렸다

퇴직 이후 40년을 ‘어떻게 버틸까’가 아니라 ‘어떻게 다시 살아볼까’라고 묻는 사람입니다. 삶의 현장에서 듣고, 설명하고, 함께 고민해 온 이야기를 강의와 글로 천천히 풀어냅니다. 거창한 비법보다, 같이 버틸 수 있는 ‘노후해법’을 독자들과 함께 찾아가고 싶습니다.

이 기자의 최신기사 퇴직해 보니 '두 종류의 돈'이 있더라