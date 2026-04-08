신입사원 교육 4년차인데요, 초장에 이것부터 가르칩니다

'AI 시대의 글쓰기'에서 놓치지 말아야 할 본질은 무엇일까요. 다양한 방면에서 활동하고 있는 시민기자들의 경험을 통해 나의 성장을 돕는 인공지능 활용 기준을 모색해 봅니다.

큰사진보기 ▲반듯한 문장들 사이에서 사람의 흔적을 찾기 어려운 채용 현장 ⓒ 우드코디BJ 관련사진보기

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큰사진보기 ▲매일 사내 메신저로 세 개의 기사를 큐레이션 해서 보내기도 한다. 사회 돌아가는 상황을 담은 기사들이 어떻게 서로 연결되는지, 그 맥락을 읽는 훈련이다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"신문 기사가 예전과 다르게 읽혀요. 사회가 조금씩 보이는 것 같습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다.