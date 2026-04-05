소쇄원의 아름다움은 여전한데 식영정은 왜 이럴까

큰사진보기 ▲용소영산강 시원이다. ⓒ 김재근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용마루길담양호 국민관광지에 있는 산책로다. 추월산 암봉, 목교가 시작되는 곳에서 오른다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲보국문금성산성 외성 남문. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲보국문금성산성 외성 남문이다. 내성 남문인 충용문에서 본 모습이다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲백진강만성교에서 본 모습. 강 좌안으로 죽녹원이 보이고, 우안으로 관방제림이 펼쳐진다. 차량이 많은 곳 위쪽이 국수 거리다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽녹원. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲관방제림 ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲소쇄원제월당 모습이다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲환벽당나주 목사를 지낸 김윤제가 낙향해 짓고 후학을 길렀다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲식영정 일몰광주호 위로 해가 넘어간다. 소나무 사이로 스며든 빛이 식영정 마루 위로 길게 늘어진다. ⓒ 김재근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순매일신문에도 실립니다.개인블로그와 브런치에 올립니다.

바람 끝이 차가웠으나, 길섶마다 봄의 기척이 완연했다. 지난 21일, 담양군 북동쪽 끄트머리에 자리한 용추산(523m) 가마골에 들어섰다. 옛 시절 그릇을 굽는 가마가 많다고 하여 붙은 이름이다. 깊은 계곡이 기암괴석과 어우러져 수려했다.소설과 영화로 유명한 <남부군>의 배경지다. 한국전쟁 당시 후퇴하던 북한군이 이곳에 집결해 5년간 저항했다. 1955년 마지막 토벌 작전에서 일천여 명이 목숨을 잃었다. 피의 계곡이라는 별칭이 아름다운 산세 위에 겹쳤다.이곳에 용소(龍沼)가 있다. 영산강 시원이다. 가마골 생태공원 주차장에서 10여 분, 출렁다리가 아슬아슬하게 걸려 있고, 그 아래 암반 위를 물줄기가 미끄러지듯 쏟아진다. 시퍼런 소(沼)가 깊고 넓다. 승천하던 용(龍)이 뜻을 이루지 못하고 피를 토하고 떨어져 죽어 붉게 물들었다는 전설이 어려있다. 그래서인지 일대에 '용'자가 들어가는 지명이 많았다.이 물줄기가 담양호에서 숨을 고른 뒤 광주에서 황룡강과 만나 몸집을 불려 나주와 영암 들을 적시고 서해로 흘러든다. 115.5㎞로 남한 4대강 중 가장 짧지만 물길이 품은 역사는 깊고 묵직하다.물줄기를 따라 내려오니 에메랄드 물빛이 발걸음을 붙잡는다. 담양호 국민관광지다. 강천산과 산성산과 추월산이 감싸안은 경관이 수려했다. 용마루길이 운치를 더한다. 십 리에 이르는, 누구나 부담 없이 걸을 수 있는, 호수와 어우러진 경관을 즐길 수 있는 산책로다.목교를 건너며 뒤를 돌아보니 무등산권 지질공원의 일원인 추월산 암봉이 우뚝 솟아 있다. 바위산에서 떨어져 내린다는 인공폭포는 멈춰 있었지만, 고요함이 오히려 호수의 청취를 그윽하게 했다. 수면에 부서지는 햇살이 눈부시다. 찬바람이 품으로 파고드나, 마음은 이미 만개한 봄이다.구불구불 담양호를 돌아 내려와 온천을 지났다. 금성산성 주차장이다. 담양은 읍성이 없는 고을이다. 이십 리 거리에 산성이 버티고 있으니 따로 읍성을 쌓을 필요를 느끼지 못했을 것이다. 평시에 곡식과 무기를 보관해 두었다가 적이 침입하면 주민이 들어와 농성하는 방식이었다. 담양군과 순창군의 경계를 이루는 금성산(603m)에 있다. 장성 입암산성, 무주 적상산성과 함께 호남 3대 산성으로 꼽힌다.시멘트 포장길을 1km 남짓 오르니 가파른 산길이 시작된다. 숨이 턱 끝까지 차오를 즈음, 바위 위에 우뚝 선, 외성 남문인 보국문이 위용을 드러낸다. 조금 더 올라 내성 남문인 충용문에 오르니 풍경이 장관이다. 담양호와 굽이치는 산자락이 파노라마처럼 펼쳐진다. 고요하고 평화로운 풍경 앞에서 산행의 피로가 단숨에 씻긴다.주변에 높은 산이 없고 경사가 가파르며 가운데가 분지인 천혜의 요새다. 산의 계곡을 감싸안으면서 능선을 따라 성벽을 쌓은 포곡식(包谷式) 구조다. 고려 때 쌓기 시작하였지만, 완성은 조선 초기다. 우리 역사의 아픈 고비마다 방패가 되었다.임진왜란 때는 고경명 장군이 의병을 모집했던 거점이었고, 동학농민운동 때는 전봉준 장군과 농민군이 일본군에 맞서 마지막까지 항전했던 눈물겨운 장소였다. 1903년 호남 각지에서 봉기한 의병 부대를 규합한, 기삼연 대장이 이끌던 호남창의회명소 전투지이기도 했다. 성벽 위로 켜켜이 쌓여 이어 온 그들의 함성이 얹혀 있는 듯했다.산성을 내려와 물줄기를 따라 내려왔다. 메타세쿼이아 길을 지나니 읍내다. 영산강을 옛 담양 사람들은 백진강(白辰江)이라 불렀다. 달밤이면 하얀 용이 흘러가는 형상 같다 하여 붙은 이름이다. 만성교 다리에 섰다. 용이 만 가지 소원을 들어준다고 하여 만성(萬成)이란다.위쪽 좌안으로 관어정을 지나 죽녹원 대나무 숲이 펼쳐졌다. 관어정 일대의 풍경은 천상에서 내려다볼 정도로 아름답다고 한다. 우안으로 강둑을 따라 팽나무와 푸조나무가 길게 늘어섰다. 강폭이 넓고 물줄기 커서 자주 범람하여 홍수 피해가 컸다 한다. 그래서 제방을 쌓고 나무를 심었다. 관방제림(官防堤林)이다.오 리에 걸쳐 수백 년 된 고목들이 호위하는 이 길이, 담양의 상징이 되었다. 거대한 풍치림 아래로 국수 거리가 형성되었다. 죽녹원의 대숲에서 불어오는 바람이 싱그럽다. 봄기운을 일찍 즐기려는 상춘객으로 붐볐다.다리 아래쪽으로 오일시장이 열린다. 2일과 7일이 장날이다. 다른 시장도 있다. 다리와 장터 사이에 테라스가 인상적인 하얀 건물, 담양상설시장이다. 지하는 주차장, 1층은 시장, 2층은 식당가, 3층은 카페다. 이곳에서 점심을 먹었다. 어디를 가나 쉽게 볼 수 있는 베트남 음식점이다. 쌀국수와 반미 바게트를 주문했다.휴일을 맞아 고향 음식을 먹으러 왔을까. 낯선 언어가 넘쳤다. 베트남에 온 듯한 착각이 들 정도로. 이 낯선 모습이 실은 우리의 일상이고 우리 이웃이 된 지도 오래인데, 언제까지 다문화라는 말로 그들과 경계 지어야 할지.경험이 짧아 베트남 음식을 평가할 수준은 못 된다. 한국에 온 관광객이 몇 번 먹어 본 김치찌개 같달까. 하지만 이렇게는 말할 수 있겠다. 없이 사는 사람은 양으로, 조금 있게 산다고 하는 사람은 맛으로, 여유가 있는 사람은 분위기로 평가한다던가. 아주 좋은 분위기였다. 여행 속의 또 다른 여행 같은 느낌이 좋았다. 훌륭한 점심이었다.오늘 여정의 종착지, 정자 문화와 가사 문학의 산실로 향했다. 무등산 아래, 광주호 상류 창계천변에 소쇄원과 환벽당과 식영정이 자리 잡았다. 그리고 가사문학관이 있다.가사문학관은 건물의 위용을 전시물이 따라가지 못한다는 느낌이었다. 이어 찾은 소쇄원(瀟灑園). 한국 민간 원림의 원형이다. 조선 중종 때 조광조의 제자 양산보가 스승을 잃은 슬픔을 달래며 조성했다. 15대에 걸쳐 후손들이 가꿔 오늘에 이르렀다. 단순히 아름다운 풍경이 아니라, 자연과 조화를 이루며 도가적 생을 살아간 조선 선비들의 삶이 탁월하게 드러난 문화유산의 보배다.입구인 대나무 숲을 지나니 매화와 수유가 활짝 피어 있다. 북쪽 산 사면에서 흘러내린 물이 계곡을 이루고 담장 밑을 통과해 원림의 중심을 관통한다. 너럭바위, 외나무다리, 연못 등이 인공미보다는 자연에 순응하는 듯한 정취로 가득하다. 나무 한 그루, 바위 하나도 제자리를 지키며 조화를 이룬다. 담장 밑을 흐르는 계곡물과 광풍각, 제월당이 이루는 풍경은 오백 년 세월을 건너온 선비의 심상을 고스란히 전하는 듯했다.환벽당(環壁堂)은 하천 건너 광주광역시 영역. 창계천 변 언덕 위에 있다. 푸른 기운이 고리를 두르듯 에워싸고 있다는 그 이름이 아깝지 않았다. 나주 목사를 지낸 김윤제(1501~1572)가 낙향해 짓고 후학을 길렀다. 대표적인 제자가 송강 정철이다. 16세부터 27세에 관직에 나갈 때까지 이곳에 머물며 학문을 닦았고, 김윤제는 훗날 그를 외손녀와 혼인시켜 뒷바라지했다. 정철은 임억령, 김인후 등 당대 명현들을 만나 시각을 넓혔다. 소박한 팔작지붕 아래서 조선 가사 문학의 거대한 맥이 시작된 셈이다.마침표는 식영정(息影亭)에서 찍었다. 그림자가 쉬어가는 정자 혹은 그림자를 거두고 신선이 된다는 뜻을 지녔다. 조선 명종 15년(1560)에 서하당 김성원이 스승이자 장인인 임억령을 위해 지었다. 임억령은 담양부사 직을 내놓고 이곳에 은거하며 김성원·고경명·정철에게 시문을 가르쳤다. 정철은 이 교류 속에서 가사문학의 대표작인 <성산별곡(星山別曲)>을 지었다.소쇄원이 젊은 날의 반짝이는 아름다움이라면, 환벽당은 중년의 완숙함이 깃든 우아함이었다. 반면 식영정은 늙어 찾는 이 없는 노인처럼 초라했다. 소쇄원과 환벽당에서 느꼈던 정자의 미덕이 보이지 않았다. 앞을 가로막은 울창한 소나무가 답답했다. 축축하고 음산하게 느껴졌다. 성산별곡이 노래하는 멋진 풍경과도 거리가 멀었다. 국가 지정 명승이 초라하게 여겨지기는 처음이었다.전망은 그렇다고 치더라도 정자 뒤쪽에 있는, <성산별곡>을 새긴 고급스러워 보이는 시비도 아쉬웠다. 고등학교 고전문학 교과서에 실렸었다. 회초리 때문이긴 했지만 달달 외웠다. 세월이 흐르니 가물거린다.기억을 되살리려 시비를 살폈지만, 읽기가 쉽지 않다. 글자 크기도 작을 뿐더러 돌과 너무 조화가 잘 되어 잘 보이지도 않는다. 가독성 높게 새기고, 현대어 해설을 곁들여 놓으면 식영정을 더 멋지게 감상할 수 있을 터인데, 하는 안타까움이 남는다. 가사문학관의 그 웅장한 건물의 주춧돌 하나 값이면 충분할 것을.광주호 위로 해가 넘어간다. 소나무 사이로 빛이 스며든다. 마루 위로 희미한 그림자가 길게 늘어진다. "엇던 디날 손이 星山(성산)의 머믈며셔(어떤 나그네가 성산에 머물면서)" 성산별곡 시구가 아련하게 들려오는 듯하다.