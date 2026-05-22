포도주 마시는 나무, 로마의 지독한 식물 사랑

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큰사진보기 ▲올가 비징거-플로리안의 〈플라타너스 가로수길 습작>Olga Wisinger-Florian. 출처: Artvee. 로마인들이 사랑했던 플라타너스는 넓은 그늘 덕분에 귀족 정원의 상징처럼 여겨졌다. ⓒ 퍼블릭도메인 관련사진보기

* 이 기사는 시카고 대학교(University of Chicago) Penelope 프로젝트의 고전 문헌 디지털 아카이브를 참고하여 플리니우스의 <박물지(Naturalis Historia)> 1601년 영문 번역본(Philemon Holland 역) 바탕으로 필자가 직접 주요 대목을 발췌하고 현대적 의미로 편역하여 작성했습니다.

* 주요 참고 권차: 제12권(나무), 제15권(과일나무), 제16권(야생나무), 제17권(식물의 재배).

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치스토리에도 실립니다.

1화에서 로마인들이 발바닥에 향수를 바르며 타인의 코를 즐겁게 했던 기이한 사치를 살펴보았다. 그렇다면 그 묵직하고 은밀한 향유의 재료들은 어디에서 왔을까. 대 플리니우스(Pliny the Elder)는 <박물지(Naturalis Historia)>의 방대한 분량을 할애하여 나무와 식물을 다룬다. 그에게 나무는 단순히 목재나 열매의 공급원이 아니었다. 플리니우스는 나무를 인간에게 주어진 가장 고귀한 선물로 보았다.<박물지> 제12권 1장과 5장을 들여다보면, 당시 로마 귀족들이 나무에 쏟아부은 정성이 오늘날의 반려 식물 수준을 훌쩍 뛰어넘었음을 알 수 있다. 특히 그들이 사랑했던 것은 정복지에서 가져온 외래종 '플라타너스'였다.로마인들은 플라타너스의 넓은 잎이 만들어내는 그늘을 지극히 사랑했다. 그들은 이 나무를 기르기 위해 물 대신 값비싼 포도주를 뿌리에 부어주기까지 했다. 나무가 술에 취해 더 풍성한 그늘을 만들어주길 바랐던 것일까, 아니면 자신의 부를 나무를 통해 과시하고 싶었던 것일까. (제12권 5장 발췌 및 인용)흥미로운 점은 1화에서 언급한 발바닥에 아낌없이 향수를 바르던 로마인들이, 이번에는 나무의 발바닥이라 할 수 있는 뿌리에 포도주를 쏟아붓고 있었다는 사실이다. 인간의 신체에서 가장 낮은 곳과 식물의 가장 깊은 곳 모두가 로마의 사치로 흠뻑 젖어 있었던 셈이다. 플리니우스는 이러한 행태를 보며 "자연은 우리에게 그늘을 공짜로 내어주는데, 인간은 굳이 그 순수함에 술을 섞어 오염시킨다"고 혀를 찼다.로마의 정원은 단순한 숲이 아니었다. 그것은 정복한 세계의 지도를 집 앞마당에 옮겨 놓은 살아있는 박물관이었다.제15권 30장에 따르면, 로마의 명장 루쿨루스는 폰토스 원정에서 돌아오며 유럽에 처음으로 벚나무를 소개했다. 그 전까지 로마인들이 보지 못했던 이 이국적인 나무들은 곧 로마 도시 주택을 가득 채웠다. 로마인들은 정복지의 나무를 심으며 자신이 지배하는 세계의 확장을 실감했다. 회색빛 석조 건물로 가득했던 도시의 활기는 이 푸른 정원들 덕분에 유지될 수 있었다. 나무 한 그루의 가격이 웬만한 집 한 채 값과 맞먹었으니, 로마판 식테크의 시초라 불러도 무방할 것이다.이 방대한 기록을 남긴 플리니우스 본인은 정작 어떤 사람이었을까. 그의 조카인 소(小) 플리니우스의 기록에 따르면, 그는 식사 시간에도, 이동하는 가마 안에서도 곁에 서기(書記)들을 두고 책을 읽게 하고 기록을 멈추지 않았던 지독한 워커홀릭이었다. 심지어 잠자는 시간조차 삶을 낭비하는 시간이라며 아까워했다.그가 <박물지> 제12권에서 나무의 종류와 특성, 접붙이기 기술(제17권)을 그토록 세세하게 기록할 수 있었던 것은, 자연을 정복의 대상이 아닌 경외의 대상으로 보았기 때문이다. 그는 나무 한 그루의 생로병사를 관찰하며 제국의 흥망성쇠를 읽어내려 했던 고독한 관찰자였다.나는 현재 강화도에서 유럽 침엽수들과 채소들을 기르고 있다. 흙을 만지며 <박물지>를 다시 펼칠 때마다 묘한 동질감을 느낀다. 2000년 전 플리니우스가 "나무는 신들이 거처하는 성소(제12권 2장)"라고 칭송하며 식물의 생장과 접붙이기 기술을 세세히 기록했던 그 마음이, 오늘날 강화도의 차가운 새벽 공기를 뚫고 나무를 살피는 나의 마음과 크게 다르지 않기 때문이다. 그는 제16권에서 나무의 나이테와 수명에 대해 논하며 "어떤 나무들은 인간의 수 세대를 지켜보며 침묵의 증인이 된다"고 적었다.강화도 나의 정원에 심긴 어린나무들도 언젠가 내가 떠난 자리에 남아 누군가의 증인이 될 것이다. 기술은 비약적으로 발전하여 종이는 디지털 픽셀로 변했지만, 한 그루의 나무를 심으며 위안을 얻고 그 그늘에서 사색을 즐기는 인간의 본능은 변하지 않았다. 당신의 도시는 숨 쉬고 있는가, 플리니우스가 관찰한 로마의 정원은 우리에게 묻는다. 거대한 빌딩 숲과 콘크리트 사이, 당신만의 초록색 안식처는 어디에 있는가?<박물지>가 기록한 기이한 나무 사랑은 단순히 과거의 유물이 아니다. 그것은 자연으로부터 멀어진 도시인이 본능적으로 되찾으려 하는 잃어버린 것들에 대한 기록이다. 이번 주말, 길가에 선 플라타너스 아래 잠시 멈춰 서보자. 2000년 전 어느 로마 귀족이 포도주를 부어주며 아꼈던 그 나무의 후손이, 당신에게 여전히 시원한 그늘을 내어주고 있을지도 모른다. 비록 발바닥의 향기는 사라졌을지언정, 나무가 내뿜는 생명의 향기는 여전히 우리 곁에 머물러 있다.