"99.9% 살균" 믿었는데... 항균 제품이 슈퍼박테리아 키운다

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코로나19 팬데믹을 거치며 공중보건과 개인 위생에 대한 관심은 크게 높아졌다. 마스크 착용과 손 소독이 일상이 되었고, 항균 필름과 항균 물티슈 같은 제품도 빠르게 보급됐다. 그러나 한 가지 질문은 여전히 남는다. 우리가 추구하는 이 '청결함'은 과연 우리를 보호하고 있는 것일까?코로나 이후 개인 위생에 대한 사회적 기준은 과거와 비교할 수 없을 정도로 높아졌다. 단순히 손을 씻는 수준을 넘어 '세균을 최대한 제거하는 것이 안전하다'는 인식이 확산됐다. '99.9% 살균'과 같은 문구는 소비자에게 강한 신뢰를 주었고, 항균 제품은 어느새 일상적인 필수품으로 자리 잡았다. 이 과정에서 청결은 선택이 아닌 하나의 규범처럼 받아들여지게 됐다.항균 제품에 포함된 성분은 세균의 생존에 필수적인 구조나 기능을 방해하는 방식으로 작용한다. 세포벽 합성을 억제해 구조적 안정성을 무너뜨리거나, 세포막의 투과도를 변화시켜 내부 물질 균형을 붕괴시키는 식이다. 일부 성분은 단백질이나 핵산 합성을 저해해 생명 활동 자체를 방해하기도 한다.이러한 작용은 분명 세균을 줄이는 데 효과적이다. 다만 모든 세균을 완전히 제거하는 것은 현실적으로 어렵다. 이 과정에서 일부 세균은 우연한 유전적 변이를 통해 살아남기도 한다.항균 물질에 반복적으로 노출된 환경에서는 살아남은 세균이 점차 선택된다. 이들은 해당 물질에 대한 저항성을 지니고 있으며, 시간이 지나면서 이러한 특성이 집단 전체로 확산될 수 있다. 이는 자연선택의 전형적인 과정이다.이처럼 형성된 내성균은 기존에 효과적이던 항균 물질이나 항생제에 잘 반응하지 않을 수 있다. 그 결과 감염 치료가 어려워지고 치료 기간이 길어질 가능성이 있다. 다만 이러한 변화는 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과이며, 특히 항생제의 과도한 사용이 주요 원인으로 지목된다. 소비자용 항균 제품은 이러한 흐름에 영향을 줄 수 있는 추가 요인으로 논의되고 있다.지난 3월 31일, 학술지 에는 '소비자 제품의 살균제 과다 사용을 단속하는 것은 전 세계적인 항생제 내성 대응을 강화할 것이다'라는 제목으로 소비자 제품 속 살균제 사용과 항생제 내성 간의 연관성을 다룬 연구가 게재됐다. 해당 연구는 항균 비누, 물티슈, 손 소독제 등에 포함된 살균 성분이 모든 세균을 제거하기보다는 일부 세균을 선택적으로 생존시키는 환경을 만들 수 있다고 지적했다.특히 이러한 환경에 반복적으로 노출될 경우, 세균이 점차 해당 물질에 대한 저항성을 획득할 가능성이 제기됐다. 다만 연구진 역시 이러한 현상이 곧바로 항생제 내성으로 이어진다고 단정하기보다는 연관 가능성에 주목해야 한다고 설명한다.연구에서 주목한 대표적 물질은 QACs)이다. 이는 다양한 위생 제품에 널리 사용되는 살균 성분으로 세균과 일부 바이러스를 효과적으로 억제하는 데 활용된다.일부 실험실 및 현장 연구에서는 낮은 농도의 4급 암모늄 화합물에 반복적으로 노출될 경우 미생물 군집 구조가 변화하고, 특정 균이 상대적으로 우세해지는 현상이 관찰됐다. 이 과정에서 동일 계열 물질뿐 아니라 다른 항생제에 대해서도 반응성이 낮아지는 '교차 내성' 가능성이 제기된다.또한 논문에서는 최후 항생제로 알려진 콜리스틴에 대한 내성과의 연관 가능성도 언급된다. 다만 이는 제한된 환경에서 관찰된 결과로, 일반적인 생활 환경에서 동일하게 나타난다고 단정하기는 어렵다.한편 4급 암모늄 화합물에 대해서는 호흡기나 세포 수준에서의 영향 등 잠재적 독성이 제기된 연구도 존재하지만, 일상적인 사용 환경에서의 위험성은 추가적인 검증이 필요한 단계다.연구는 항균 제품 자체를 부정하기보다는 과도한 사용에 주목한다. 실제로 많은 경우, 가정 환경에서는 일반 비누와 물을 이용한 손 씻기만으로도 충분한 위생 효과를 얻을 수 있다.연구진은 국제 사회와 정부 차원의 정책 대응 필요성을 강조했다. 가정용 제품에 포함된 항균 성분이 실제 건강상 이점을 제공하는지에 대한 엄격한 기준을 제시하고, 환경 내 축적 여부를 추적하는 모니터링 체계도 강화되어야 한다. 산업계 또한 항균 기능을 강조하는 기존 마케팅에서 벗어나 불필요한 살균 성분 사용을 줄이고 지속 가능한 제품을 개발하려는 노력이 필요하다.소비자 역시 이러한 문제에서 자유로울 수는 없다. 일상생활에서 무분별하게 항균 제품을 사용하는 대신, 실제로 소독이 필요한 상황을 구분하고 보다 신중하게 제품을 선택하는 태도가 요구된다.결국 살균제의 과도한 사용은 개인의 선택을 넘어 공중보건과 환경에 영향을 미치는 문제다. 이를 해결하기 위해서는 정부, 산업, 개인이 함께 참여하는 통합적 접근이 필요하다.우리들은 '청결함'이라는 이름 아래 어떠한 선택을 하고 있었던 것일까? 더 강력한 살균력을 추구해온 지난 몇 년의 흐름은 감염병으로부터 우리를 보호하는 데 기여했을지도 모른다. 그러나 그 이면에 우리에게 보이지 않는 방식으로 더 강력한 세균을 만들어내고 있던 걸지도 모른다. 무균은 바람직한 목표가 아니며, 우리의 행동이 가져올 결과를 끊임없이 고민해야 할 것이다.