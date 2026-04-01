이 대통령 "직장 등 불가피한 사유로 비거주라면 세금 감면 배제 아냐"

▲이 대통령은 1일 오전 엑스(X·옛 트위터)에 "갭투자용이 아니라 주거용인데 직장 등 불가피한 사유로 일시 비거주하는 경우는 (세금 감면 배제에서) 제외됨이 명백하다"고 밝혔다. 2026.4.1 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기