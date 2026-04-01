제21회 키르기스스탄 한국학 퀴즈대회 개최

큰사진보기 ▲‘제21회 키르기스스탄 한국학 퀴즈대회’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 백태현교수 관련사진보기

큰사진보기 ▲대회 진행 모습. ⓒ 백태현교수 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

키르기스스탄 내 한국어 교육의 저변을 넓히고 한국학 전문가 양성의 요람 역할을 해온 '제21회 키르기스스탄 한국학 퀴즈대회'가 지난 3월 28일 수도 비슈케크 소재 오리온호텔에서 개최됐다.비쉬켁한국교육원과 키르기즈공화국 한국어(학)교수협의회가 공동 주최하고 중앙아시아한국대학 한국학센터가 주관한 이번 대회는 현지 대학생들에게 한국에 대한 심층적인 이해와 자긍심을 고취하기 위해 마련했다.개회식은 중앙아시아한국대학 배정주 교수의 사회로 진행됐으며, 문상웅 한국어(학)교수협의회장의 개회사에 이어 김광재 주키르기즈공화국 대한민국 대사, 세리쿨로바 미나라 중앙아시아한국대학 총장, 조찬우 비쉬켁한국교육원장의 격려사가 이어졌다. 축하 공연으로는 키르기즈한국대학 공연팀의 사물놀이가 펼쳐져 의미를 더했다.한국의 '도전 골든벨' 방식으로 치러진 이번 대회에는 ▲키르기즈국립대 ▲아라바예프국립대 ▲비슈케크국립대 ▲중앙아시아한국대 등 현지 13개 주요 대학에서 한국어 및 한국학을 전공하거나 부전공하는 학생 98명이 참가해 실력을 겨뤘다.치열한 경합 끝에 대상(1등)은 아라바예프국립대의 타시마토바 마리야 학생이 차지했다. 이어 ▲최우수상(2등) 누르마마토바 주마굴(중앙아시아한국대) ▲우수상(3등) 바바노바 아이나직(아라바예프국립대), 자이치바예바 아세마(키르기즈한국대) 학생이 수상의 기쁨을 누렸다.지난 21년간 단 한 해도 빠짐없이 지속된 이 대회는 지금까지 약 2000명의 참가자를 배출하며 키르기스스탄 내 한국학 발전의 핵심적인 토대가 되어 왔다. 특히 배출된 인재들이 양국을 잇는 가교역할을 하며 실질적인 민간 외교에 기여하고 있다는 평가를 받는다.대회를 기획하고 총괄해온 중앙아시아한국대학 백태현 부총장은 "대회의 본질은 한국어와 한국학에 대한 깊은 이해를 심어주는 것"이라며 "참가자들이 미래의 한국학 전문가로 성장해 양국 우호 협력의 토대를 굳건히 해주길 바란다"고 밝혔다.인하공업전문대학 호텔경영학과 채신석 교수는 "본 프로그램이 양국의 우호적 교류에 크게 기여하고 있는 만큼, 향후 지속적인 발전을 위해 민간과 정부 차원의 적극적인 지원이 필요하다"고 제언했다.