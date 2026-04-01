'DMZ 평화의 길' 12개 테마노선 오는 17일부터 전면 개방

큰사진보기 ▲통일부 장관, 고성 DMZ 평화의 길 방문정동영 통일부 장관이 지난 1월 21일 DMZ 평화의 길 강원 고성 구간과 동해선 남북출입사무소 등을 방문하고 있다. (통일부 제공) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 오는 17일부터 11월 30일까지 인천광역시, 강원특별자치도, 경기도 접경지역에 조성한 '디엠지(DMZ) 평화의 길' 12개 테마노선(아래 테마노선)을 전면 개방한다. 테마노선은 11월 30일까지 개방되지만, 혹서기인 7월과 8월에는 운영을 중단한다.정부는 지난 2019년 인천 강화와 경기(김포·고양·파주·연천), 강원(철원·화천·양구·인제·고성) 등 접경지역 10곳에서 생태·문화·역사 자원을 활용해 평화와 안보의 의미를 체험할 수 있도록 테마노선을 조성한 바 있다.'테마노선' 각 코스는 비무장지대 인근 야생 동식물 보호와 참가자의 안전을 고려해 운영하고, 군부대의 협조로 주요 구간은 참가자들이 직접 철책 인근을 걸을 수 있도록 구성해 특별한 경험을 제공한다.또한, 지역 주민 등으로 구성된 전문 해설사와 안내요원이 동행해 각 장소에 얽힌 다채로운 이야기를 들려주어 비무장지대(DMZ)의 평화와 생태적 의미를 더한다.테마노선은 안보지역 특성상 대한민국 국민만 참여할 수 있으며, 본인 인증과 신분 확인 절차를 거쳐야 한다. 참가비는 1인당 1만 원이다.참가를 희망하는 국민은 이날부터 'DMZ 평화의 길' 공식 누리집(www.dmzwalk.com)과 걷기여행 모바일 응용프로그램(앱) '두루누비'를 통해 신청하면 된다.올해는 관계 부처 협력을 통해 일부 코스의 회당 참가 인원과 운영일을 확대해 더 많은 국민이 참여할 수 있도록 했다는 설명이다.문화체육관광부는 DMZ 평화의 길 운영 총괄 및 홍보, 통일부는 비무장지대의 평화적 이용, 국방부는 비무장지대 인근 방문객 안전 및 군사·안보 협력, 행정안전부는 접경 지역 발전 계획 운영 및 지원, 기후에너지환경부는 생태 조사 협력을 각각 맡는다.정부는 이번 테마노선 전면 개방을 통해 DMZ 접경지역을 대표적인 평화·생태 체험 관광자원으로 육성하고, 세계적인 평화관광 상징으로도 발전시켜 나갈 계획이다.