광주시 가축사육 거리 완화 조례안 부결… 축산농가 전환 계획 차질

큰사진보기 ▲경기 광주시의회에서 가축 사육 제한 거리 완화를 골자로 한 조례 개정안이 부결됐다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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경기 광주시의회에서 가축 사육 제한 거리 완화를 골자로 한 조례 개정안이 부결됐다.광주시의회는 지난 3월 30일 열린 제323회 임시회 제2차 본회의에서 박상영 부의장이 발의한 '광주시 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 조례 일부개정조례안'을 표결에 부쳐 부결 처리했다.해당 조례안은 말·양·염소 등 일부 축종에 대한 사육 제한 거리를 기존보다 완화하는 내용을 담고 있다. 특히 염소의 경우 현행 1km 기준을 200m로 조정하는 방안이 포함됐다.이번 개정안은 2024년 1월 시행된 '개의 식용목적 사육·도살·유통 등 종식에 관한 특별법' 이후 축산 농가의 전업 필요성이 제기된 상황에서, 대체 축종 육성을 위한 제도 정비 차원에서 추진됐다.박상영 부의장은 제안설명에서 "정부 정책 변화에 따라 축산업 구조가 재편되는 상황에서 지자체 차원의 대응이 필요하다"고 밝혔다.또한 광주시가 실시한 '가축분뇨 관리 세부계획 수립 연구용역' 결과를 근거로 제시하며, 염소 사육 거리 기준 완화가 타당하다는 점을 강조했다. 해당 용역에서는 200m 기준 적용이 적정하다는 결론이 도출된 것으로 알려졌다.광주시와 유사한 도농복합 시군 및 팔당수계 인접 지역 상당수가 200m 기준을 적용하고 있는 점도 언급됐다.그러나 본회의 표결에서 재적 의원 10명 중 4명만 찬성하고, 나머지 6명이 기권하면서 조례안은 가결 요건을 충족하지 못했다.이번 회기는 제9대 광주시의회의 사실상 마지막 임시회로, 해당 안건은 임기 내 재논의가 어려운 상황이다.조례안 부결로 인해 정부 정책 변화에 맞춰 전업 또는 대체 축종 전환을 검토하던 지역 축산 농가의 계획에도 영향을 미칠 것으로 예상된다.박상영 부의장은 "연구용역 결과와 정책 환경 변화를 반영한 제도 개선이 필요했다"며 "향후 관련 논의가 이어지길 바란다"고 밝혔다.