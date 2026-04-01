만우절에 태어난 회사, 세상을 바꾸다

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큰사진보기 ▲애플 창업자인 스티브 잡스 사망 소식을 전하고 있는 애플 홈페이지 ⓒ 애플 관련사진보기

"아이를 반드시 대학에 보내라."

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"점들은 나중에야 연결된다. 앞을 보고는 결코 연결할 수 없고, 뒤를 돌아봐야만 이어진다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 https://blog.naver.com/nyhyunam에도 실립니다.

4월 1일 하면 사람들은 먼저 만우절을 떠올린다. 그런데 이날은 세상을 바꾼 기업의 생일이기도 하다. 1976년, 스티브 잡스와 스티브 워즈니악, 로널드 웨인이 애플을 세운 날이다. 창업 자본은 고작 1300달러, 차고에서 시작됐다. 소꿉장난처럼 시작된 회사가 세상을 뒤집어 놨다.잡스의 삶을 되짚어보면, 그는 끊임없이 교차로 위에 선 사람이었다. 미혼이던 대학생 생모는 낙태를 고민했다. 낳기로 했지만 직접 키우지는 못했다. 처음엔 대학 교수 부부에게 보내려 했지만 사정이 틀어지면서 고졸 노동자 가정으로 입양된다. 생모는 입양 서류에 서명하면서 한 가지 조건을 달았다.그렇게 들어간 미국 오리건주 포틀랜드의 '리드칼리지'(Reed College)에서 그는 전공도 정하지 못한 채 6개월 만에 자퇴했다. 한 학기 등록금이 양부모가 평생 모은 저축과 맞먹는다는 걸 알았기 때문이다. 대신 1년 가까이 학교에 남아 철학·문학·서체 같은 관심분야를 청강했다. 훗날 매킨토시의 아름다운 서체는 그때 들은 서예(Calligraphy) 수업에서 비롯됐다고 했다. 계획된 인생과는 거리가 멀었다.애플을 창업하고도 그는 1985년 쫓겨난다. 자신이 만든 회사에서 밀려난 그는 넥스트(Next)를 세웠다. 그러나 경영이 어려워진 애플은 1996년 말 다시 그를 다시 불렀다. 복귀한 그는 아이팟, 아이폰을 잇따라 출시, 대박을 터뜨리며 애플은 세계를 바꾼 기업이 됐다.우리는 결과를 보고 그 모든 과정을 필연처럼 엮어낸다. 마치 그렇게 될 수밖에 없었던 것처럼 이야기한다. 하지만 그의 인생을 이루는 장면들은 하나하나가 우연의 연속이다. 어긋남과 실패, 우회와 선택이 겹치며 만들어진 경로였다. 잡스는 스탠퍼드 졸업 연설에서 말했다.인생이란 그런 것인지도 모른다. 설계도가 있어서 완성되는 것이 아니라, 지나온 길 위에서 의미를 찾아내는 일. 어느 갈림길에서의 작은 선택 하나가 훗날 전혀 다른 풍경을 만들어낸다. 50년 전 시작된 조그만 회사와 태어나지 않을 수도 있었던 한 사람의 삶이 세계를 바꿨다.인생은 시작이 아니라, 그 이후의 선택과 우연이 쌓여서 만들어진 한 편의 이야기다.