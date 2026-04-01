전국환경노조 신임 집행부 출범

큰사진보기 ▲유영범 전국환경노조 위원장유영범 신임 위원장이 취임사를 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기념사진신임 위원장 취임 및 7대 집행부 출범 기념사진 ⓒ 김철관 관련사진보기

환경미화 노동자로 구성된 전국환경노조가 신임 집행부 출범식을 열었다.한국노총 공공연맹 '전국환경노동조합 7대 집행부 출범식 및 위원장 취임식'이 3월 31일 오전 11시부터 서울 성동구 서울교통공사 신답별관 8층 강당에서 열렸다.이 자리엔 환경노조 조합원과 역대 노조위원장, 노조 간부들이 참석했고, 공공연맹, 서공협 등 연대노조 단체 간부 등도 대거 참석해 집행부 출범을 축하했다.7대 위원장으로 취임한 유영범 전국환경노동조합 위원장은 취임사를 통해 "환경노동자들은 격동의 시기에 서울지하철 개통의 역사와 같이 제일 깨끗하고 청결한 서울지하철을 만들어 왔다"며 "환경노동자들의 권익을 지키고 더 나은 미래를 열기 위해 출범한 새집행부는 현대적이고 실천적인 대응력으로 노동자의 진심을 지켜나가겠다"고 말했다.이임사를 한 김종민 전국환경노동조합 6대 위원장은 "환경노조가 앞으로도 끊임없이 전진하면서 조합원들의 복지향상과 환경개선, 임금 인상 등에 신경을 썼으면 한다"며 "새집행부가 환경노조의 발전을 위해서도 앞장 서 줬으면 한다"고 말했다.연대사를 한 정정희 공공연맹 위원장은 "지하철 환경노동자들은 천만 서울시민들의 발인 서울지하철의 보이지 않는 곳에서 시민들이 지하철을 편하게 이용할 수 있는 장소의 환경을 관리하고 있다"며 "모든 시민들이 잠든 새벽부터 일을 시작한 환경노동자들의 열악한 처우개선을 위해 노력하겠다"고 피력했다.심현정 서울시 공공부문 노조협의회(서공협) 상임위원장은 "7대 집행부는 환경노동자를 섬기며 조합원과 함께 하는 든든한 버팀목이 됐으면 한다"며 "현장의 안전과 정당한 임금을 쟁취하는 길에 앞장서 나가 길 바란다"고 말했다.이양섭 서울교통공사통합노조 위원장은 "서울지하철의 환경을 깨끗하게 하고 시민들의 건강권을 지키기 위해 열심히 일한 분들이 환경노동자"라며 "같은 회사에 있으면서도 환경노동자들의 현안을 잘 챙기지 못한 부분도 있었다. 앞으로 처우개선에 노력하겠다"고 피력했다.정연수 전 서울지하철노조위원장은 "지하철의 꽃은 환경노동자들이다. 자부심을 가지고 당당하게 일했으면 한다"며 "새집행부는 조합원의 복지를 위해서도 혼신을 쏟아야 한다"고 말했다.이날 오세훈 서울시장도 축전을 통해 "새로운 지도부의 출범은 조직의 도약을 이끌 중요한 계기가 될 것"이라며 "조합원 여러분의 권익향상과 더 나은 노동환경 조성에 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.권영진 국민의힘 의원도 영상 축사를 통해 "먼저 뜻 깊은 출범식을 잘 준비해 주셨고, 평소 좋아하고 존경하는 유영범 위원장님 수고 많았다"며 "각자의 자리에서 환경노동 현장을 묵묵히 지켜온 조합원 여러분께도 감사드린다"고 말했다.행사는 김종식 전국환경노조 사무처장의 사회로 진행됐고, 기념사진을 끝으로 행사를 마무리했다.