"지적 지구력"을 위해, '벽돌책'에 한 걸음 가까이

큰사진보기 ▲책표지장강명 작가의 신간 ⓒ 글항아리 관련사진보기

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"하나의 사유가 중단 없이 연속적으로 이어지며 더 높은 차원의 통합적 통찰을 이끌어낸다."

큰사진보기 ▲벽돌책을 위한 독서대벽돌책에 도전하려고 새로 구입한 독서대 ⓒ 최문섭 관련사진보기

"오랜 시간을 함께 보낸 책의 등장인물들은 삶의 감각까지 체험하게 한다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

필자는 벽돌책을 제대로 읽어보기 위해서 독서대를 새로 장만했다. 장강명 작가의 신간 <살면서 한번은 벽돌책>(2026년 3월 출간)을 읽고, 책장 구석에 있던 벽돌책 <지식의 역사>를 꺼내 들었기 때문이다. <살면서 한번은 벽돌책>은 저자의 오랜 경험과 생각이 오롯이 담긴 책이다. 2016년부터 '장강명의 벽돌책'이라는 문패를 걸고 10년간 연재한 칼럼에서 출발한 책이기 때문이다.필자는 오래전 고 정운영 교수의 책을 읽다가 얄팍한 호기심이 생겨 찰스 밴 도렌의 벽돌책 <지식의 역사>를 샀다. 924쪽의 묵직한 책을 완독 하는 건 쉽지 않았고, 며칠 간 만지작거리다가 책장에 모셔두고 말았다. 그래서인지 장강명 작가의 신간 소식이 필자의 눈에 들어왔다. 반가운 마음이 들어 가까운 도서관에서 희망 도서로 신청했다.예상보다 일찍 도착한 희망 도서는 벽돌책을 사 놓고 모른 척했던 필자의 마음에 불을 지폈다. 호기심으로 벽돌책을 샀다가 한발 물러나 있던 필자에게 호승심이 생긴 것이다. 저자는 벽돌책 한 권을 읽는 경험은 단행본을 세 권 읽는 것과 차원이 다르다며 이렇게 말했다.10년 동안 100권의 벽돌책을 읽은 저자가 각 책에 관해 쓴 감상을 모은 이 책은 벽돌책의 기준을 700쪽으로 잡고, 이 책들을 일곱 가지로 분류했다. 그렇게 쓴 100권의 벽돌책에 대한 짧은 에세이는 저자의 소감과 필력이 조합된 작품집으로 탄생했다.이 책은 250쪽짜리 책 세 권과 750쪽짜리 책 한 권이 다른 이유를 각 장의 도입부에서 친절하게 알려준다. 2~3시간이면 완독 하는 경험을 세 번 되풀이해도 벽돌책으로 두터운 시간을 통과하며 얻는 지적 지구력과 예의를 얻을 수 없다는 저자의 말에 공감했다.저자가 책에서 언급한 벽돌책에서 얻을 수 있는 것 중 필자의 관심을 끈 건 "지적 지구력이라는 정신의 기초 체력"이었다. 필자는 주말이면 도서관에 가서 출퇴근 지하철에서 읽을 책을 빌려온다. 1년에 100권 읽기를 그렇게 달성한 필자에게 벽돌책을 가지고 다니며 읽는 건 어려운 일이었다.벽돌책에 관한 저자의 견해를 흡수한 필자는 지하철이 아닌 집에서 독서대를 놓고 924쪽의 <지식의 역사>를 한 장씩 읽어 넘기기로 마음먹었다. 한수희 작가의 책 제목처럼 '무리하지 않는 선에서' 세운 목표는 날마다 10쪽을 읽어서 100일 안에 끝내는 것이다. 그리고 마지막 책장을 넘긴 후에 장강명 작가에게 다시 한번 고마워하고, 자신을 대견하게 여기며 완독한 소감을 쓰고 싶다.