부치는 건 다 맛있지, 오늘 저녁은 무조건 이겁니다

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큰사진보기 ▲꽃처럼 예쁜 봄동 ⓒ 유영숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲손글씨 레시피 노트퇴직하고 쓰기 시작한 손글씨 레시피 노트가 벌써 두 권째다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲배추 전과 미나리 전재료만 있으면 간단하게 만들 수 있어서 자주 만들어 먹는다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

(우리 집 봄동 전 만드는 법)

1. 봄동 끝부분을 잘라서 한 잎 한 잎 깨끗하게 씻는다. 10분 정도 물에 담가두었다가 씻으면 봄동 잎에 붙은 흙 등이 잘 씻어진다. 겉껍질과 안쪽에 있는 작은 잎은 사용하지 않고 따로 두었다가 된장국 끓일 때나 샐러드에 사용한다.

2. 배추전 할 때처럼 봄동 뒷면을 두꺼운 쪽만 칼등으로 살살 두드려주고, 소금을 정말 조금만 뿌려준다. 짜면 맛이 없다.

큰사진보기 ▲소금 살살 뿌려놓은 봄동 ⓒ 유영숙 관련사진보기

3. 쟁반에 부침가루와 튀김가루를 일대일로 섞어 놓는다(튀김가루가 없으면 부침가루만 사용해도 된다). 오늘은 봄동 하나로 듬뿍 두 숟가락씩 섞었다.

4. 달걀을 잘 풀어놓는다. 달걀 다섯 개를 풀은 달걀물에 맛술과 참치 액젓을 반 숟가락씩 넣고 잘 섞는다.

5. 봄동 앞뒤로 가루를 꼭꼭 눌러 골고루 묻게 하고 두껍지 않게 가루를 털어준다. 달걀물이 잘 묻게 하려는 거라서 골고루 묻게 하는 것이 좋다.

큰사진보기 ▲가루 묻혀 놓은 봄동 ⓒ 유영숙 관련사진보기

6. 가루 묻힌 봄동을 달걀물에 적셔서 프라이팬에서 부친다. 이때 달걀이 흐르지 않게 털어주면 달걀물이 얇게 묻는다. 식용유만 넣어도 되는데 고소하게 먹으려고 식용유와 들기름을 2대 1로 섞어서 지져낸다. 달걀을 입혀서 부치는 거라서 중간 불로 해서 타지 않게 한다.

큰사진보기 ▲봄동 전중불에서 타지 않게 부친다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

7. 양념간장에 찍어 먹어도 되는데 소금을 조금 뿌려 준 거라 간이 맞아서 우린 그냥 먹었다.

큰사진보기 ▲완성된 봄동 전 ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.