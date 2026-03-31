여주시, 공유재산 관리 위탁... LX공사와 계약 체결

큰사진보기 ▲경기 여주시는 한국국토정보공사(LX)와 공유재산(일반재산) 위탁관리 계약을 체결하고 본격적인 위탁관리에 들어간다고 31일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시는 한국국토정보공사(LX)와 공유재산(일반재산) 위탁관리 계약을 체결하고 본격적인 위탁관리에 들어간다고 31일 밝혔다.이번 위탁관리 대상은 여주시가 보유한 일반재산 토지 729필지, 약 201만㎡ 규모다. 시는 기존의 개별·분산형 관리 방식에서 벗어나 전문기관 중심의 통합 관리체계로 전환한다는 방침이다.수탁기관인 한국국토정보공사는 토지 조사·측량 등 공간정보 분야 전문성을 기반으로 재산 실태조사, 대부계약 관리, 변상금 부과·징수, 누락재산 발굴 등 전반적인 관리업무를 수행한다.특히 공간정보 기반 재산관리시스템을 활용해 토지 현황, 이용 상태, 관리 이력 등을 통합 관리하는 체계를 구축할 계획이다. 이 과정에서 부동산 공적장부와 등기정보 등 외부 시스템과 내부 지적·공간정보를 연계해 분산된 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합·분석할 수 있도록 한다.여주시는 이를 통해 재산 현황의 정확도를 높이고 관리 효율성을 강화하는 한편, 무단 점유 및 불법 사용에 대한 점검과 원상회복 조치를 확대할 예정이다. 유휴재산은 활용도를 높이고, 불필요한 재산은 정리·매각하는 등 관리 방식을 개선한다는 계획이다.다만 매각·교환 등 공유재산 처분에 관한 주요 의사결정과 집행은 기존과 같이 여주시가 직접 수행해 공공성과 책임성을 유지한다.이번 위탁관리는 연간 정산과 성과 점검을 통해 운영되며, 시는 위탁재산 인계와 기초자료 제공을 담당하고 한국국토정보공사는 이를 바탕으로 관리업무를 수행하게 된다.여주시 관계자는 "공간정보 기반 전문 관리체계 도입으로 공유재산 관리의 정확성과 효율성이 향상될 것으로 기대한다"며 "체계적이고 투명한 재산관리를 통해 시민 재산 가치 제고에 힘쓰겠다"고 밝혔다.