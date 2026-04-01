또 미뤄진 행정수도특별법... 세종 시민사회 "입법 신뢰 흔들렸다"

큰사진보기 ▲세종시민사회단체연대회의 로고 ⓒ 세종시민사회단체연대회의 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

국회 상임위원회 문턱에서 '행정수도특별법' 처리가 또다시 무산되면서 세종지역 시민사회의 비판이 거세지고 있다. 단순한 일정 지연을 넘어 국가적 합의 과제에 대한 입법 신뢰 자체가 흔들리고 있다는 지적이다.세종시민사회단체연대회의(공동대표 정형근·송윤옥·김갑년)는 3월 31일 성명을 통해 "행정수도특별법이 국회 국토교통위원회 법안심사소위원회에서 안건으로조차 논의되지 못한 것에 깊은 유감을 표한다"며 "이는 단순한 절차 문제가 아니라 국가균형발전이라는 중대한 과제에 대한 입법 의지 부재를 드러낸 것"이라고 비판했다.전날 열린 국토위 법안심사소위에서는 총 65건의 법안이 심사 대상에 올랐지만, 행정수도특별법은 후순위로 밀리며 논의 자체가 이뤄지지 못했다. 여야 지도부가 '조속 처리'를 여러 차례 약속했음에도 실무 단계에서 이행되지 않았다는 점에서 정치권 책임론이 확산되는 분위기다.연대회의는 "65개 안건 중 60번째로 밀린 것은 정치권의 겉과 속이 다른 태도를 보여주는 사례"라며 "행정수도특별법 추진에 대한 진정성에 의구심을 지울 수 없다"고 주장했다.최근 정치권의 움직임도 도마에 올랐다. 연대회의는 "우원식 국회의장이 제안한 개헌안에서도 행정수도 명문화가 빠졌다"며 "지방선거를 앞두고 국가균형발전 정책이 또다시 정치 논리에 휘둘리고 있다"고 지적했다.이어 "세종시의 행정수도 명시와 국회·대통령 집무실 설치, 중앙행정기관 추가 이전 등을 담은 법안을 더 이상 후순위로 미뤄서는 안 된다"며 "조속히 우선순위 안건으로 상정해 실질적인 논의에 착수해야 한다"고 촉구했다.지역 정치권에서도 비판과 함께 법안 재추진 요구가 이어지고 있다. 황운하 의원(조국혁신당)은 30일 "국민 앞에서 약속한 법안이 논의조차 되지 못한 것은 국회가 스스로 신뢰를 저버린 것"이라며 조속한 처리를 요구했다. 김종민 의원(세종갑) 역시 "합의된 사안이라면 더 이상 미룰 이유가 없다"며 다음 소위에서의 처리를 강조했다.이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보는 같은 날 논평에서 "행정수도 완성은 정쟁이나 정치적 거래의 대상이 될 수 없다"며 국회의 책임 있는 결단을 촉구했다. 김수현 예비후보는 3월 31일 세종시청 앞에서 삭발식을 진행하며 국회를 압박했다.세종지역 정치권은 여야를 막론하고 공동 기자회견과 개별 설득에 나서는 등 모처럼 한목소리를 냈지만, 법안은 결국 논의의 문턱조차 넘지 못했다. 이에 따라 지역사회에서는 실질적인 입법 지연에 대한 비판 여론이 확산되고 있다.국토위 법안심사소위원회는 다음 주 재개가 유력하며, 오는 4월 7일 회의 개최 가능성이 거론되고 있다. 행정수도특별법이 다시 논의 테이블에 오를지 주목된다.연대회의는 "말이 아니라 행동이 필요하다"며 국회의 책임 있는 결단을 거듭 촉구했다. 행정수도 완성을 둘러싼 정치권의 공감대와 달리 입법은 번번이 지연되고 있는 상황에서 이번 회기 내 실질적인 진전이 이뤄질지 관심이 집중된다.한편, 세종시민사회단체연대회의는 세종참여자치시민연대, 세종환경운동연합, 세종YMCA, 세종YWCA, 세종교육희망네트워크, 세종민주화운동계승사업회, 세종여성, 장남들보전시민모임, 세종통일을만드는사람들, 4·16 세종시민모임 등 10개 시민단체로 구성돼 있다.