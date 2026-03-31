양이원영 광명시장 예비후보, '에너지캠프' 개소식

큰사진보기 ▲양이원영 더불어민주당 광명시장 예비후보가 30일 '에너지 캠프' 개소식을 열었다. ⓒ 광명시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양이원영 더불어민주당 광명시장 예비후보가 30일 '에너지 캠프' 개소식을 열었다. ⓒ 광명시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다.

양이원영 더불어민주당 광명시장 예비후보가 30일 '에너지 캠프' 개소식을 열고 본격적인 세 몰이에 나섰다. 이날 행사에는 각계각층의 지지자와 지역 인사 200여 명이 참석했다.개소식에 앞서 진행된 발대식에서는 캠프를 이끌 핵심 인력 70여 명에 대한 임명장 수여식이 진행됐다. 김선태 상임고문단장을 비롯해 이승봉 후원회장, 김동철·황민성 총괄선대위원장 등이 임명됐다. 특히 김선태 단장은 "광명 시정 36년의 경험을 바탕으로 양 후보의 정책 비전을 돕겠다"고 강조했다.양이원영 예비후보는 인사말을 통해 이재명 대표와의 깊은 정책적 인연을 강조했다. 그는 "2021년 경선 당시 이재명 후보와 5시간 동안 논쟁하며 완성한 정책이 에너지 고속도로"라며 "직접 공부하고 질문하며 정책을 만드는 이재명의 유능함이 광명의 양이원영에게도 흐르고 있다"고 밝혔다.이어 민주당 시장이 집권하면서 광명의 개발이 더디고, 교통이 답답하다는 오명을 본인이 깨버리겠다며 유능하고 깨끗한 행정을 약속했다. 특히, 국회의원으로 중앙정치를 경험하며 쌓은 네트워크를 언급하며, 현직 장관 및 국회의원들과 소통하며 광명을 이끌겠다고 밝혔다. 특히 "양천구의 황희 국회의원과 직접 소통해 목동-광명 지하철 재추진을 논의했다"며 구체적인 협력 사례를 제시해 큰 호응을 얻었다.자신의 강점으로 집요함과 공익성을 내세운 양이원영 후보는 "1994년 환경운동을 시작한 이래 단 한 번도 사익을 위해 일한 적이 없다"고 단언했다.지지 발언에 나선 설동환씨는 양이원영 후보를 "정책을 한번 물면 끝을 보는 독사 같은 추진력을 가진 인물"이라 칭했고, 이명열씨는 "누구의 말도 오롯이 경청하는 따뜻함과 현장에서 답을 찾는 찐 정치인"이라고 평가했다. 광명시 국장 출신 김선태씨는 "양이원영 후보의 광명시 문제 해결 의지에 감명을 받았다"며 지지 의사를 밝혔다.양이원영 예비후보는 "광명의 꽉 막힌 교통과 부족한 체육·문화 시설, 재개발 갈등 등 산적한 난제를 중앙정치에서 배운 전문성과 네트워킹으로 풀어내겠다"며 일할 수 있도록 해달라고 호소했다. 이번 개소식을 기점으로 양이원영 예비후보는 본격적인 현장 행보와 정책 발표를 이어갈 계획이다.