메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.03.31 18:31최종 업데이트 26.03.31 18:52

법원, 김영환 충북도지사 국힘 컷오프 효력정지... 가처분 인용

"컷오프 후 추가 공모는 당규 위반... 심사절차 객관성·공정성 못 갖춰"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
김영환 충북도지사가 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 국민의힘 충북지사 공천 컷오프(공천 배제) 통보와 경찰의 금전 수수 혐의 관련 구속영장 신청에 대해 “표적수사이자 정치탄압이다”라며 입장을 밝히고 있다.
김영환 충북도지사가 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 국민의힘 충북지사 공천 컷오프(공천 배제) 통보와 경찰의 금전 수수 혐의 관련 구속영장 신청에 대해 “표적수사이자 정치탄압이다”라며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 유성호

(서울=연합뉴스) 박수현 기자 = 법원이 자신을 6·3 지방선거 공천에서 배제(컷오프)한 국민의힘 공천관리위원회 결정 효력을 정지해달라며 김영환 충북도지사가 낸 가처분 신청을 받아들였다.

서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 31일 김 지사가 국민의힘을 상대로 낸 공천배제 효력정지 가처분 신청을 받아들여 인용 결정을 내렸다.

재판부는 국민의힘이 컷오프 결정 과정에서 당헌·당규 규정을 위반했거나 본질적 내용을 침해한 중대한 하자가 있고, 이로 인해 김 지사에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있다고 판단했다.

AD
이미 적법한 공천신청 공고와 접수, 신청자 명단 공고, 자격심사까지 마친 상태에서 김 지사를 공천에서 배제하는 동시에 추가 공천신청 절차를 진행하기로 하는 내용의 결정을 국민의힘이 내린 것은 온당하지 않다고 봤다.

이같은 컷오프 후 후보 추가공모는 국민의힘 당규 위반이며, 심사 절차에서 객관성과 공정성을 갖추지 못했다고 법원은 지적했다.

앞서 국민의힘 공관위는 지난 16일 충북도지사 공천을 신청한 김 지사를 컷오프 처리했다. 이번 지방선거를 앞두고 국민의힘에서 현역 광역단체장이 컷오프된 건 김 지사가 처음이다.

김 지사는 17일 공관위의 자의적 판단이란 취지의 가처분 신청을 하고 반발했으나 공관위는 20일 기존 결정을 유지한 채 나머지 공천 신청자끼리 경선으로 후보를 선출키로 했다.

경선 참여자는 윤갑근 예비후보와 추가 합류한 김수민 전 국회의원이었다. 조길형 전 충주시장과 윤희근 전 경찰청장은 내정설 등 내홍 속에 공천 신청을 철회했다.

그러나 이번 가처분 신청이 인용되면서 국민의힘은 충북도지사 후보 경선 일정을 원점에서 다시 고심할 것으로 보인다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

#김영환

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사조작기소 국조특위, 쌍방울 김성태·대장동 김만배 등 증인채택


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기