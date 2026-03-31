강제 구인된 권성동 "한학자 총재에 큰절? 표 주면 뭘 못하겠나"

한학자 통일교 총재 재판에 증인으로 소환된 권성동 국민의힘 의원은 결국 예정된 기일에 법정에 모습을 드러냈다. 당초 법정 출석을 피하기 위해 불출석 사유서를 제출했으나, 재판부는 구인영장을 발부했다.
서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)는 31일 오전 10시 10분부터 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의로 기소된 한 총재와 윤영호 전 세계본부장, 정원주 전 총재 비서실장 등에 대한 19차 공판을 열었다.
이날 오후 재판에는 통일교 정교유착 의혹의 핵심 고리인 권성동 의원에 대한 증인신문이 예정됐다. 권 의원이 불출석 사유서를 제출했지만, 재판부는 본격적인 재판 진행에 앞서 "오후 증인이 불출석 사유서를 냈는데 구인영장을 발부해 구인하겠다"며 단호한 태도를 보였다.
결국 법정에 나온 권 의원은 "자발적으로 출석한 게 아니라 (재판부가) 구인장을 발부했다"며 "(통일교 관련) 정치자금법 위반 혐의 관련 항소심 결심 공판을 앞둔 상태다. 그 이후에 다시 나오면 안 되겠냐"고 요구했다. 하지만 재판부는 "오늘 안에 (신문) 진행하겠다"며 증인신문을 강행했다.
권성동 "어차피 선거 때 되면 모든 종교 접촉해"
권 의원은 윤영호 전 통일교 세계본부장과의 만남 과정을 상세히 진술했다. 윤 전 본부장 측에서 여러 차례 국민의힘 자금 후원을 제안했으나, 자신은 거절했다는 것이 요지였다. 그는 2021년 12월 29일 윤 전 본부장 측이 "국민의힘 대선 자금으로 30~40억을 지원하겠다"는 의사를 표명했지만, 자신은 "깜짝 놀라 '지금은 그런 시대가 아니다'라며 거절했다"고 주장했다.
더해 권 의원은 2022년 1월 5일 윤 전 본부장이 윤석열 당시 대선 후보의 통일교 행사 참석을 권유하며 17개 시도당 후원 의지를 보였으나, 자신은 "통일교 자금으로 내면 정치자금법 위반이니 잘 판단해야 한다"며 선을 그었다고 재차 강조했다. 그는 통일교의 국민의힘 쪼개기 후원 의혹과 당원 가입 의혹에 대한 관여 사실을 모두 부인했다.
권성동 국민의힘 의원 : "어차피 선거 때 되면 모든 종교를 다 접촉합니다. 그건 여나 야나 마찬가지입니다. 선거를 치러보지 않은 분들은 이해하기 어렵지만, 각 선거별로 담당자들을 사실상 정해놔요. 종교 지도자가 어느 정도 신도들한테 영향력 있고 그 의견이 반영된다고 저희들은 생각합니다.
그러면서 그는 "어차피 선거 때가 되면 여당이든, 야당이든 모든 종교를 다 접촉한다"며 "통일교는 소수 종교이지만, 그래도 우리를 지지하게 하는 것이 좋을 거 같아 윤 전 본부장과 만났다"고 말했다.
그는 2022년 2월 8일 한 총재와의 첫 만남을 두고 "검찰에서는 (내가) 큰절을 한 것이 엄청나게 잘못된 것처럼 언론 플레이를 했다"며 "경로당이든, 노인정이든 노인께 큰절하는 것이 정치인의 기본 자세"라고 목소리를 높이기도 했다. 이어 "한 총재는 80 노인에 종교 지도자"라며 "그런 차원에서 큰절했다. 표를 주면 뭘 못하겠냐"고 덧붙였다.
권 의원은 한 총재 '불법 원정도박 수사 무마 의혹'과 관해 "한 총재가 도박을 했다는 이야기를 누군가에게 듣고 윤 전 본부장에게 전화하면서 물어본 정도"라며 "경찰 수사가 진행된다는 것을 전혀 몰랐다"고 해명했다. 이에 재판부가 "그냥 말 나온 정도로 전화까지 할 필요가 있냐"고 지적하자, 그는 "선거에 도움을 준 사람에게 잘해주려는 마음이 있었을 뿐"이라고 해명했다.
한학자 비서실장 "통일교는 '사이비'· '이단'이라고 핍박받아"
이날 재판에 증인 신분으로 출석한 정원주 전 총재 비서실장은 통일교의 국민의힘 쪼개기 후원 의혹과 당원 가입 의혹 모두 "전혀 모른다"고 주장했다. 더해 그는 윤 전 본부장이 권 의원과의 만남을 사전에 보고하지 않았다는 취지로 주장하다가 "잘못 (진술)하면 위증죄로 처벌될 수 있다"는 재판부의 경고를 받기도 했다.
정 전 비서실장은 한 총재의 윤석열 당시 대선 후보 지지 의혹에 대해 "아무리 무슨 일을 열심히 해도 '사이비다', '이단이다' 하며 핍박받는다"면서 "그 어떤 지도자가 한 총재를 향해 '수고했다'는 말 한마디를 하면 얼마나 좋겠냐"고 했다. 이어 "그런 차원에서 한 총재가 '하늘의 음성을 듣는 자가 이 나라의 지도자가 되어야 한다'고 말씀하셨던 것"이라고 해명했다.
한 총재는 지난 27일 구속집행정지가 결정돼 이날 공판에서는 얼굴을 비추지 않았다. 법원은 한 총재가 치료받는 병원에만 머무르는 조건을 붙여 다음 달 오후 30일까지 일시 석방을 허가했다.
이날 공판에 김건희 특검팀(민중기 특검)은 남도현·박예주·오세진 검사가 출석했다. 한 총재의 변호인으로는 권오석·류재훈·서경원·송우철·이혁·하휘원(이하 법무법인 태평양), 송시현·심규홍·이남균(이하 법무법인 LKB평산) 등 총 9명이 출석했다. 다음 공판은 다음달 10일 열릴 예정이다.
[관련기사]
1차 : 10년 통일교 신도, '참어머니'에 불리한 증언
https://omn.kr/2g8nz
2차 : 통일교 직원들 "국힘 외 후원 지시 받은 적 없다"
https://omn.kr/2gbmw
3차 : 법정서 벌어진 고위간부와 윤영호의 개싸움
https://omn.kr/2gepc
4차 : 청와대, 공천권, 대선 도전까지... 회의록 공개 https://omn.kr/2gg31
5차 : 교인들 자꾸 감싸자 재판장 "총재가 윤영호냐"
https://omn.kr/2gou2
6차 : 윤영호 첫 폭로 "한학자 선물, 윤석열에 전해"
https://omn.kr/2gq86
7차 : "윤석열로 이해했다"며 배후는 윤영호라는 목사
https://omn.kr/2grgf
8차 : '권성동 1억' 줄때 함께 있었다던 윤석열 캠프 후원회장, 진술 바꿨다
https://omn.kr/2guer
10차 : 한학자 재판서 공개된 '통일교 2027 로드맵'...'주요 선거' 개입 방안 수립
https://omn.kr/2gy4v
11차 : "낙상" 이유로 연속 불출석 한학자...우인성 "검진 예약해달라"
https://omn.kr/2gzwr
12차 : '한학자 원정 도박' 보고서 쓴 경찰 "대통령실 보고용 올려...사건 배당 안 돼, 이례적"
https://omn.kr/2h0yv
13차 : 법정서 "이단 아냐" 설명하려던 한학자 측... 우인성 "교리 강연장 아니다"
https://omn.kr/2h5qe
15차 : 통일교 2인자 '부모'에게 폭발 "한학자측, 유리한 진술 요구" https://omn.kr/2hba
16차 : "지금은 전시 상태" 통일교 한학자 교주가 '별 잠바' 만든 이유
https://omn.kr/2hcx4
17차 : "나는 몰랐다" 드디어 침묵 깬 한학자... 윤영호 "임의로 썼으면 벌써 잘려"
https://omn.kr/2hfzx