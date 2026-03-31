[단독] 원감이 사망 교사 도왔다? 그 유치원 문서들엔 원감이 없다

고열 독감 속에서 독박 수업에 시달리다 사망한 교사가 일했던 경기 부천 A유치원이 학부모에게 보낸 편지에 "원감이 (사망 교사의) 나머지 수업을 진행했다"라면서 6번에 걸쳐 원감을 등장시켰지만, 이 유치원이 교육청에 보고한 '유치원 알리미' 문서는 물론 내부 3개의 문서에서도 원감은 존재하지 않는 것으로 나타났다. "사망 교사 사직서(의원면직 신청서)를 조작한 해당 유치원이 원감이라는 직위도 조작한 것은 아닌지 조사해야 한다"라는 지적이 나온다.
유치원 알리미·교직원 현황·급여대장·교직원 근퇴현황에 원감 없어
31일, A유치원이 지난 3월 18일 이 유치원 운영위원과 학부모들에게 보낸 편지를 살펴봤더니, 이 유치원은 "1월 30일(금), 원감이 점심시간에 (고인에게) 계속 아팠는지 묻자 (고인은) '수~목요일에는 열이 내렸었고, 목요일 퇴근 시간 쯤 다시 열이 났다'고 이야기했다"라면서 "인수인계를 진행한 후 2시경 조퇴했고, 나머지 수업은 원감이 마무리했다"라고 밝혔다.
이어 이 유치원은 편지에서 "저희 원은 교사가 아플 경우 언제든지 원장이나 원감에게 병가나 조퇴를 요청할 수 있고, 이에 대하여 급여를 삭감하는 등의 불이익 역시 주지 않고 있다"라면서 "선생님(고인)이 왜 병가나 조퇴를 요청하지 않았는지에 대하여 저희 유치원의 모든 교직원은 안타깝고 슬플 뿐"이라고도 적었다. 이 유치원 원감이 교사들의 복지와 병가 등을 위해 노력하고 있다는 주장을 뒷받침하기 위한 것으로 보인다.
하지만, <오마이뉴스>가 교육부와 한국학술정보원이 운영하는 '유치원 알리미' (자료기준일 2025년 10월 1일)를 살펴보니 이 유치원에는 원감이 없었다. 교원은 모두 4명인데 원장이 1명이었고 교사가 3명이었다.
<오마이뉴스>가 입수한 'A유치원의 2023~2026학년도 교직원 근퇴 현황' 자료(전현직 교원 모두 포함)에도 원장과 교사만 존재했다. 최근 3년 이사에 '원감'이란 직책을 가진 인사가 전무했던 것이다.
'A유치원 2026년 3월 급여대장'에도 원감 직책을 가진 이는 없었다. 이 문서에는 원장 1명, 교사 3명, 방과후 강사 2명만 들어 있다. 이들 문서는 최근 경기도교육청이 국회 교육위 강경숙 의원(조국혁신당)에게 보낸 것이다.
<오마이뉴스>가 이 유치원 주요 내부 관계자로부터 받은 '최근 3개 학년도 교원 근퇴 현황 정리 자료'에도 원감이란 직책은 없었다. (관련 기사: [단독] 언제든 병가 가능? 교사 사망 B유치원 4명, 2년간 병가 0건
https://omn.kr/2hh9n)
이에 대해 현직 유치원 교사인 김원배 전교조 정책연구국장은 <오마이뉴스>에 "A유치원은 이 유치원의 원감이 독감에 시달린 고인을 도운 것처럼 주장했지만, 이는 신빙성이 떨어지는 것으로 보인다"라면서 "이 유치원은 문서상으로 원감이 존재하지 않는다. 이 문제와 관련, 교육 당국과 수사 당국은 그동안 사립유치원의 회계 질서 문란 등과 연관해서 의혹을 들여다볼 필요가 있을 것"이라고 짚었다. 그러면서 "사망 교사 사직서를 조작한 해당 유치원이 문서상 존재하지 않는 원감이라는 직책도 조작한 것은 아닌지 조사해야 한다"라고 요구했다.
전교조 "사망 교사 사직서 조작한 유치원이 원감 직책도 조작?"
이에 대해 <오마이뉴스>는 A유치원의 설명을 듣기 위해 A유치원 주요 관계자와 이 유치원 대리인을 자처한 자문 변호사에게 여러 차례 전화를 걸고 '원감의 존재 여부'를 묻는 문자도 보냈지만, 답변을 들을 수 없었다.
현재 A유치원은 교사 사망 직전 '고인의 사직서 조작' 등이 드러나 경기 부천교육청으로부터 감사를 받고 있다. 한 교육단체는 'A유치원의 사문서 위조' 등의 혐의에 대해 수사 당국에 조만간 고발하기로 했다. (관련 기사: [단독] 사망한 유치원 교사가 의원면직 신청?...유치원도 '문서 위조' 시인
https://omn.kr/2hio7)