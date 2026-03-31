민주당 강릉시장 경선 '사퇴 종용' 의혹... 선관위 조사 돌입

6.3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 강릉시장 후보 경선이 '사퇴 종용' 논란으로 술렁이고 있다. 강릉시선거관리위원회가 김중남 예비후보 캠프 관계자들의 자당 기초의원 예비후보 사퇴 강요 의혹에 대해 직접 조사에 나선 것으로 확인됐다.
[관련기사] "내가 죽일 거야" 김중남 강릉시장 후보 측 '청년 신인 사퇴' 종용 논란
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31일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 강릉시선관위는 지난 30일 김중남 예비후보 측의 사퇴 강요 사건에 대한 신고를 접수했다. 당초 선관위는 신고자가 경찰에도 함께 신고한 점을 고려해 사건을 이첩하려 했으나, 내부 협의를 거쳐 선관위 차원의 자체 조사를 우선 실시하기로 방침을 정했다.
선관위 관계자는 이날 기자와의 전화 통화에서 "경찰 이첩 대신 선관위에서 먼저 조사를 진행한 뒤 문제가 발견되면 이첩하기로 기관 간 협의를 마쳤다"고 밝혔다. 다만 구체적인 조사 일정에 대해서는 함구했다.
이번 사건의 발단은 지난 25일 김중남 캠프 핵심 관계자 A씨와 현직 강릉시의원 2명이 라 선거구에 출마한 청년 신인 B 예비후보를 찾아가 사퇴를 종용했다는 정황이 담긴 녹음파일이 공개되면서부터다.
당내에서는 이번 사태를 특정 시장 후보 측의 무리한 '자파 챙기기'로 규정하며 비판의 목소리를 높이고 있다. 사퇴 압박에 동행한 시의원들이 B 후보와 같은 선거구에서 공천권을 놓고 다투는 이해 당사자들이라는 점이 논란을 키웠다.
앞서 강원도당 공천관리위원회는 B후보를 청년 신인 자격인 기호 '가' 번에 최종 확정하고, 관련 된 현역 C 의원과 D 의원은 남은 기호를 두고 경선을 치르도록 공식 발표한 바 있지만, 논란이 되자 지난 30일 이들을 다시 불러 조사를 벌인 것으로 알려졌다.
한편, 김중남 예비후보 측은 "이번 일은 캠프 관계자들의 독단적인 행동일 뿐, 후보 본인과는 일절 관련이 없다"며 선을 긋고 있다. 선관위의 이번 조사 결과가 민주당 당 내 경선과정에 어떤 파장을 몰고 올지 지역 정가의 이목이 집중되고 있다.