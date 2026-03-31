종량제 봉투 살핀 울산시장 "철저히 관리하니 안심하시라"

큰사진보기 ▲김두겸 울산시장이 31일 북구의 한 마트를 방문해 종량제 봉투 수급 상황을 점검하고 있다 이날 김시장은 현재 쓰레기 종량제 봉투가 충분하다며 최악의 상황시 일반 봉투 허용 등 만반의 대책이 있다며 시민들에게 사재기 자제를 당부했다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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종량제 봉투를 두고 일부시민들이 불안을 보이자 울산시가 시민불안 해소에 나섰다.김두겸 울산시장은 31일 북구 소재 신천마트리테일(마트이름)을 방문해 종량제봉투 수급 상황을 직접 점검하고 시민들의 종량제봉투 사재기 여부와 판매량 변화, 끼워팔기 등 불공정 판매 행위가 있는지를 살폈다.울산시 관계자는 "이번 방문은 종량제봉투 수급에 대한 시민들의 불안 심리를 잠재우고, 현장에서의 실제 판매 현황과 유통 질서를 직접 확인하기 위해 마련됐다"고 설명했다.김 시장은 시민들이 우려하는 공급 중단 가능성에 대해 "절대 그런 일이 발생하지 않도록 철저히 관리하고 있다"라며 "종량제봉투의 정상적인 제작·유통·판매는 시민들의 올바른 쓰레기 배출과 환경정화에 큰 힘이 된다"며 시민들의 협조를 당부했다.김시장은 이어 "공급에 차질이 생길 경우 일반 비닐봉투에 구·군에서 발급한 스티커를 부착해 쓰레기를 배출할 수 있도록 하겠다"라며 "시민들이 불편을 겪지 않도록 하겠다"라고 강조했다.한편 울산시는 이번 점검을 통해 종량제봉투 공급의 안정성을 재확인하고, 향후에도 환경정화 활동과 쓰레기 배출 질서 확립에 지속적으로 힘쓸 방침이다.