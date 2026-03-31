경실련 "광역의회 해외출장 보고서 비용 공개율 16% 불과"

큰사진보기 ▲전국 17개 광역의회별 해외출장 현황. ⓒ 대전경실련 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7회 이상 해외출장을 다녀온 대전시의원 현황. ⓒ 대전경실련 관련사진보기

대전경실련이 전국 17개 광역의회의 민선 8기 해외출장 실태를 조사한 결과, 출장보고서에 비용까지 포함해 공개한 비율이 전체의 16%에 그쳤고, 대전광역시의회는 의회 규모를 감안해도 해외출장 건수가 높은 편에 속하는 것으로 나타났다.대전경실련은 6월 지방선거를 앞두고 현역 지방의원의 의정활동을 객관적으로 검증할 필요가 있다며, 지방의회 해외출장의 공개와 심사 체계를 전면적으로 손질해야 한다고 주장했다.이번 조사는 전국 17개 광역의회를 대상으로 민선 8기 출범 이후인 2022년 7월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 해외출장 현황을 전수 조사한 것이다.31일 대전경실련은 각 광역의회 홈페이지에 공개된 출장계획서와 결과보고서를 확인해 시·도의회별 해외출장 건수와 참여 인원, 총 출장일, 총비용 등을 집계한 결과를 공개했다. 결과보고서가 없고 출장계획서만 있는 경우는 실제 출장을 가지 않은 것으로 봤고, 보고서에 비용이 빠진 경우에는 출장계획서에 첨부된 비용을 참고했다고 설명했다.조사 결과, 전국 17개 광역의회에서는 모두 558건의 해외출장이 이뤄졌고, 중복을 포함한 참여 의원 수는 3282명, 총 출장일은 3706일, 총 예산은 128억4616만 원에 달했다. 전체 광역의회 의원 904명 가운데 871명, 즉 96%가 임기 중 최소 1회 이상 해외출장에 참여한 것으로 집계됐다. 출장 1건당 평균 참여 인원은 5.9명, 평균 출장일은 6.6일, 평균 예산은 2302만 원이었다.대전시의회 수치만 놓고 보면, 총 23명 의원 가운데 22명(96%)이 해외출장에 참여했고, 총 출장건수는 30건, 중복 포함 총 동원 인원은 111명, 총 출장일은 197일, 총 출장 예산은 4억7385만383원으로 나타났다. 출장 1건당 평균 참여 인원은 3.7명, 평균 출장일은 6.6일, 건당 평균 출장예산은 1579만5013원이었다.대전경실련은 의회별 의원 수 차이를 감안했을 때 출장횟수가 높은 곳으로 제주도의회 67건, 대전시의회 30건, 광주시의회 24건을 꼽았고, 동원 인원 역시 제주도의회 322명, 대전시의회 111명, 경남도의회 299명 등으로 높게 나타났다고 밝혔다.무엇보다 대전경실련은 자료 공개 수준의 문제를 강하게 지적했다. 전국적으로 출장계획서는 558건 가운데 비용 포함 공개가 482건, 비용 제외 공개가 8건, 미공개가 87건으로 공개율 85%, 비용 포함 완전 공개율 84%였다.반면 출장보고서는 비용 포함 공개가 95건, 비용 제외 공개가 463건, 미공개가 19건으로 공개율 자체는 97%였지만, 비용까지 포함한 완전 공개율은 16%에 불과했다. 대전경실련은 이를 두고 "이래서 제대로 된 심사를 할 수 있나"라고 반문했다.대전시의회만 따로 보면 출장계획서의 비용 포함 공개는 22건, 미공개는 8건으로 공개율과 완전 공개율이 각각 73%였고, 출장보고서는 30건 모두 공개됐지만 비용 포함 공개는 한 건도 없어 비용까지 완전 공개율이 0%로 나타났다.대전경실련은 특히 비용까지 완전 공개율이 낮은 곳으로 경기도의회, 강원특별자치도의회, 충북도의회, 대전시의회, 대구시의회 등을 지목하며, 사후적으로 출장 비용과 적정성을 검증하기 어려운 구조라고 비판했다.반복적인 해외출장 사례도 적지 않았다. 조사 결과 전국 904명 의원 가운데 7회 이상 해외출장에 참여한 의원은 61명이었고, 이 가운데 7회가 30명, 8회가 14명, 9회가 9명, 10회가 5명, 10회 초과가 3명이었다.전국 최다 사례는 제주도의회 김경학 의원 16회, 부산시의회 안성민 의원 14회였다. 대전에서는 이상래 전반기 의장이 10회, 조원휘 후반기 의장이 9회였고, 송인석·이효성 의원이 각각 8회, 정명국·황경아 의원이 각각 7회로 집계됐다.대전경실련은 이 같은 반복 출장 사례를 두고 모두를 외유성이라고 단정할 수는 없다고 전제하면서도, 빈도가 과도할 경우 반복 출장의 기준과 배경, 실제 의정활동과의 연관성에 대한 보다 면밀한 검증이 필요하다고 주장했다.특히 지방의회 해외출장이 자료 공개 기준조차 통일돼 있지 않고 예산 등 핵심 정보가 충분히 공개되지 않아 사후 검증이 어려운 구조라는 점, 대부분의 의원이 해외출장에 참여하고 일부 의원은 반복적으로 출장에 참여하는 점 등을 문제로 짚었다.대전경실련은 제도 개선 방안으로 지방의회 해외출장 관리 기준과 공개 항목을 표준화해 모든 의회에 동일하게 적용할 것, 출장계획서와 결과보고서에 예산을 포함한 필수 정보를 의무적으로 공개하고 미공개·누락 여부를 정기 점검할 것, 출장의 필요성과 반복성에 대한 심사 기준을 강화하고 동일·유사 목적의 반복 출장에 대한 관리체계를 마련할 것 등을 제안했다.또 별도로 독립적인 관리기구 도입과 목적·일정·예산·의정활동 연관성의 예외 없는 공개도 필요하다고 밝혔다.