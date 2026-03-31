울주군, 신불산케이블카 '재검토'에 불복해 행정심판 청구

큰사진보기 ▲국민의힘 서범수 의원을 비롯한 울주군 케이블카 찬성 단체와 주민들이 30일 서울주문화센터 공연장에서 케이블카 조속 설치 촉구 범시민 결의대회에서 설치를 촉구하고 있다. ⓒ 서범수 의원실 관련사진보기

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주변에 16기의 원전이 있지만 다시 신규 원전 유치에 나선 울주군이 이번에는 재검토 결정으로 사실화 백지화된 신불산 케이블카 설치를 위해 행정심판을 청구하고 나섰다.울산 울주군 영남알프스 케이블카(신불산 케이블카)는 10여 년 공방을 벌이다 이재명 정부 들어 낙동강유역환경청이 2025년 12월 생태·자연 등 주변 환경 교란 등을 이유로 "신불산 케이블카 설치 계획은 재검토해야 한다"며 사실상 백지화를 선고한 바 있다.하지만 지난 30일, 울주군은 이 결정에 불복해 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판 청구서를 전달했다.이에 영남알프스(신불산)케이블카반대범시민대책위원회가 31일 이번 행정심판 청구의 목적에 의구심을 보이면서 "울주군이 행정심판 청구를 철회할 것"을 촉구했다.대책위는 이날 논평을 내고 "울주군의 행정심판 청구는 그동안 케이블카 사업을 주요 공약으로 내걸고 당선된 이순걸 군수 및 군수와 같은 정당 소속 정치인들의 선거용 조치에 다름 아니다"라며 "자신들에게 돌아 올 정책 실패 책임을 회피하고, 다가오는 6.3지방선거에서 지지층을 결집시킬 목적으로 울주군민을 다시 한번 희망고문 하는 것"이라고 주장했다.대책위는 그 이유로 "울주군이 어떤 행위를 하든 낙동강청이 내린 재검토(부동의) 결정은 불가역적 상황이라고 판단한다"라며 "낙동강청의 재검토 결정문을 보면 부적격 사유가 매우 구체적이고 명확하다"라고 밝혔다.또한 "낙동강청은 그간 대책위에서 주장해 왔던 안전성, 환경성, 경관 훼손, 경제성 등 네 가지 핵심 쟁점 모두를 인용했다"라며 "따라서 낙동강청이 제시한 부적격 사유를 해소할 수 있는 케이블카 노선은 영남알프스에서 불가능하다고 확신한다"고 덧붙였다.대책위는 또 "이 사업이 공공개발이라면 확보한 예산이 미집행 상태로 남아 있겠지만, 영리를 추구하는 민자사업이라 낙동강유역환경청의 공식 결정으로 구체적인 사업 리스크가 확인되었다"라며 "적자운영이 뻔한 투자를 계속할 것인지는 미지수"라고 지적했다.하지만 대책위는 "목적과 결과가 뻔한 행정심판 청구 철회를 촉구한다"라며 "자연과 인간이 공존 공생하는 상생의 정책을 취한다면 얼마든지 협조할 것"이라고 밝혔다.