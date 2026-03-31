"현장체험학습, 더 이상 안전 담보 못 해"… 세종교사노조, 전면 재검토 촉구

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종교사노동조합이 현장체험학습 운영 전반에 대한 제도 개선을 요구하고 나섰다. 최근 체험학습 이동 중 발생한 교통사고를 계기로, 현행 시스템으로는 교사와 학생의 안전을 확보할 수 없다는 문제의식이 제기된 데 따른 것이다.세종교사노조(위원장 김예지)는 31일 입장문을 통해 "현장체험학습은 더 이상 안전을 담보할 수 없는 구조"라며 "제도의 전면적인 재검토가 불가피하다"고 밝혔다.앞서 지난 30일 대전 구봉터널에서는 세종 지역 중학교 체험학습 이동 중이던 학생 수송 버스들이 연쇄 추돌하는 사고가 발생했다. 도로 공사로 인한 정체 상황에서 차량 간 충돌이 이어진 것으로 알려졌다. 노조는 이번 사고에 대해 "교사의 지도나 통제 범위를 벗어난 외부 요인에 의한 전형적인 사고"라며 "교육활동이라는 이유만으로 교사에게 책임을 전가할 수 없는 사안"이라고 강조했다.현장체험학습의 구조적 위험성도 지적됐다. 특히 고속도로와 터널 등 이동 과정에서 발생하는 사고는 사전 예측이나 즉각 대응이 어려운 영역임에도, 사고 발생 시 책임이 교사 개인에게 집중되는 구조가 지속되고 있다는 것이다.실제 세종교사노조가 지난해 11월 실시한 설문조사에서는 응답자의 99.5%가 "현행 시스템으로는 체험학습 중 안전 확보가 사실상 불가능하다"고 답했다. 일부 교사들은 숙박형 수련활동 과정에서 학교폭력, 성 관련 사안, 교권 침해 등을 경험했다고 응답했으며, 체험학습 일정이 교육적 필요보다 외부 요인에 의해 강행되는 사례도 반복되고 있다고 밝혔다.노조는 특히 "인솔과 안전의 책임은 교사에게 있으나, 실제 의사결정권은 보장되지 않는 구조"를 문제로 꼽았다. 이는 교육 전문가인 교원의 판단이 충분히 반영되지 못하는 현실을 보여준다는 지적이다.이와 관련해 서울시교육청은 '2026년 현장체험학습 운영 길라잡이'를 개정해 교직원 회의를 통해 교육적 필요성을 판단한 뒤 실시 여부를 결정하도록 하고 있다. 노조는 이를 "교원의 판단을 전제 조건으로 둔 사례"로 언급하며 제도 개선 방향으로 제시했다.김예지 위원장은 "사고로 부상을 입은 학생과 교직원들의 빠른 쾌유를 바란다"며 "심리적 충격을 겪은 구성원들에 대한 치유 지원도 시급하다"고 말했다. 이어 "안전조차 담보되지 않는 상황에서 반복되는 체험학습은 교육적 효과보다 위험과 부담만 키우는 무용한 제도로 전락하고 있다"며 "교사에게 책임을 전가하는 구조가 지속된다면 현장체험학습은 유지되기 어려울 것"이라고 밝혔다.세종교사노조는 이번 사고를 계기로 현장체험학습 제도의 한계를 분명히 인식해야 한다고 강조했다. 노조는 "안전이 담보되지 않는 교육활동은 정당성을 갖기 어렵다"며 "국가와 교육당국이 실질적인 안전을 책임지는 방향으로 제도 전환이 시급하다"고 촉구했다.