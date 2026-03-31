한 끼 식사와 함께 마음도 나누는 '행복한 밥상'

큰사진보기 ▲오전 11시 4분경 어르신 식사 모습시작 시간 동시에 빈 자리가 없었다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲11시 10분경 줄 서 있는 모습식당으로 가는 시간이 길어서 비닐 천막에서 대기하도록 지도하는데, 천막으로 가기 위한 줄이다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲비닐 천막 앞에 선 줄처음보다 많이 줄어 들었다. ⓒ 임지화 관련사진보기

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"식사 말고 좋은 점은 무엇인가요?"

"동네 사람도 만나고, 서로 안부도 묻고... 여기 홍제천 길이 평평해 걸어오고, 걸어가니 자동으로 운동이 되어서 좋아요." (홍제동 거주 86세 이아무개 어르신)

"어떻게 여기를 이용하게 되셨어요?"

"우리 마누라한테 한 끼 식사 걱정 덜어 주려고요." (홍은동에 사는 77세 장아무개 어르신)

큰사진보기 ▲노래교실 준비 시간 율동신나는 음악 맞춰 율동을 따라하고 있다. ⓒ 임지화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 아파트 단지에 있는 노인정에서 운영하는 급식소를 이용하기 어렵거나, 지리적으로 동네 노인정을 이용하기 쉽지 않는 어르신한테는 아주 요긴하다는 판단이다. 틈새 복지정책으로 서대문구뿐 아니라 타지역에서도 필요한 정책일 것 같다.

기자가 서대문구 홍제동 277-28번지, 어르신 무료 급식소인 '행복한 밥상'을 찾았을 때가 오전 11시를 막 지났을 때였다. 어르신들의 식사가 이미 시작되고 있었다. 아직 점심때가 이른데도 맛있게 드시는 모습을 보고 메뉴가 궁금했다. 메뉴판을 보니 '나물비빕밥, 미소장국, 볶음야채민찌, 부들어묵볶음, 봄동겉절이'로 평범했다. 하지만 비빕밥인데 반찬이 따로 나와 푸짐하다 싶었다.식당 입구로 나가 주변을 자세히 살펴보니, 비닐로 된 천막 안에 30~40명이 의자에 앉아 대기하고 있었다. 바로 앞에는 비닐 천막을 향해 길게 늘어선 줄을 확인할 수 있었다. 소문 들었던 것처럼 찾아오는 어르신들의 인기가 높다는 것을 한눈에 확인할 수 있었다.'행복한 밥상'은 시범 운영을 거친 후 2025년 3월부터 본격적으로 운영되고 있다고 한다. 주 3회(월·수·금) 오전 11시부터 낮 12시 30분까지 운영되며, 홍제동과 홍은동에 거주하는 식사를 거를 수 있는 어르신 약 300명을 대상으로 점심을 제공하고 있다. 기자가 방문한 3월 30일은 따뜻한 날씨 때문인지 몇십 명 더 왔다고 구청 담당자가 말했다.무료 급식소 이용 자격은 65세 이상이며, 처음 방문 시에는 신분증을 제시하라고 안내되어 있지만, 누구도 신분증을 제시하는 모습은 보이지 않았다. 운영 안내에는 결식 우려 어르신이라고도 되어 있었다. 그 조건도 엄격히 따지지는 않는 듯했다. 77세 남자 어르신의 이야기를 듣고 알게 되었다.그리고 '행복한 밥상'이 홍제동 게이트볼장 인근에 있어서 평소에도 놀러 나오기도 한단다. 이야기 중에 마침, 편마비가 있는 어르신이 다가왔다. 서로 인사를 나눴다. 그분이 의자가 있는 쪽으로 이동하는 사이에 '저 사람도 내가 소개해 왔지' 했다. 어르신은 부인을 떠나보낸 지 1년 남짓한데, 고양이와 같이 산다고 했다. 고양이 이름을 부인 이름자 구슬 '옥'을 따서 '구슬'이라고 지었다고 해서 마음이 짠했다.구청 담당자에게 "기억에 남는 어른이 있느냐?"고 묻자 그는 "70대 후반 여자 어르신이 몇 번 다녀가지 않았는데, 감사 편지를 시처럼 써 와서 호주머니에 넣어준 기억"을 떠올렸다. 내용을 물어보니 오며 가며 느낀 설렘과, 식사를 하면서 행복함을 느꼈던 기분을 적었던 것 같다고 했다. 그때부터 어르신들을 더 진심으로 모시게 된 것 같다고 자신의 소회도 밝혔다.1시간 30분 동안, 식당 밖에서 기다리는 질서 지키기 지도 담당자, 식당 안에서 의자에 안전하게 앉게 돕는 역할을 하고, 수시로 인사하던 구청 담당자들의 진심을 엿볼 수 있었다.'행복한 밥상'은 어르신들에게 점심 식사를 제공하여 균형 잡힌 영양을 지원하고, 정서적 안정과 사회적 고립 완화를 도모하는 목적으로 운영된다. 정식 3찬 기본으로 구성되며, 설·추석 명절, 어버이날, 노인의 날 등 특별한 날에는 특식 메뉴를 제공한다. 식사 제공을 넘어서, 어르신이 빠지면 전화로 안부를 확인하고, 필요에 따라 동 주민센터 복지 담당자가 가정 방문도 한다. 이 점이 일반 무료 급식소하고 차별이 된다.마침 3월 30일이 월요일이라서, 매주 월요일 오후 1시 30분에 하는 노래교실 프로그램에도 참관했다. 젊은 강사가 어찌나 신나게 준비 운동을 시키는지, 보고 있는 제 어깨도 들썩들썩했다. 담당자는 노래교실을 통해 사회적 교류와 어르신들이 함께 어울리는 지역 공동체 공간이 되기도 한단다. 그리고 식사를 준비하는 사람은 시니어 일자리 인력 활용 등을 통해 지역사회가 함께 참여해, 보편적인 복지인 동시에 노노케어 모델로 운영되고 있었다.서대문구는 홍제·홍은 권역 '행복한 밥상' 1호점을 시작으로, 북가좌2동 주민센터를 리모델링하여 '행복한 밥상' 2호점을 올해 5월경 개소할 예정이다. '행복한 밥상'을 통해 식사 해결을 넘어 어르신들이 관계를 형성하는 지역사회 돌봄의 거점 공간으로도 발전시켜 나갈 계획이라고 관계자는 말했다.