"행정 넘어 산업까지"… 수원시, 'AI 기본사회' 전면 도입

큰사진보기 ▲오민범 수원시 AI스마트정책국장수원시는 31일 수원시의회 다목적라운지에서 '수원시 인공지능(AI) 주요정책 언론브리핑'을 열었다. 오민범 수원시 AI스마트정책국장이 AI 기본사회 계획을 설명하고 있다. ⓒ 정은아 관련사진보기

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수원특례시가 인공지능(AI)을 행정 보조 수준을 넘어 산업 전반으로 확장하는 'AI 기본사회' 전략을 본격 추진한다. 로봇 기반 '피지컬 AI'를 중심으로 제조업 혁신까지 연결하겠다는 구상이다.시는 31일 수원시의회에서 열린 언론브리핑에서 도시 운영 전반을 AI 중심으로 재편하는 정책 방향을 발표했다.이번 전략은 기존 행정 효율화 중심의 AI 활용에서 나아가, 제조 공정·물류·안전관리 등 산업 현장에 직접 적용되는 '행동형 AI'로 확장하는 데 초점이 맞춰져 있다. 이를 위해 시는 AI 실증센터와 확산센터 구축을 추진한다.오민범 수원시 AI스마트정책국장은 "AI를 개별 사업이 아닌 도시 운영 체계로 접근하고 있다"며 "조직 개편과 정책을 병행해 실행력을 확보하겠다"고 밝혔다.시는 정책 추진을 위해 ▲ AI 시민청 ▲ AI 산업청 ▲ AI 행정청 ▲ AI 교육·인재양성 등 기능별 전담 체계를 구축한다.AI 시민청은 돌봄·안전·복지 등 시민 체감형 서비스를, AI 산업청은 제조혁신과 산업 생태계 조성을 담당한다. AI 행정청은 업무 자동화 등 내부 혁신을 맡고, 교육·인재양성 분야는 산업 기반을 뒷받침할 인력 공급을 담당한다.산업 분야에서는 로봇 기반 피지컬 AI 확산에 주력한다. 시는 관련 협력체계를 바탕으로 제조업의 자동화와 지능화를 유도해 경쟁력 강화를 도모할 계획이다.도시 관리 영역에서도 AI 적용이 확대된다. 재난 예측 시스템을 비롯해 도로 파손 탐지, 지반 침하 대응 등 생활 안전 분야에 기술을 적용하고 있으며, 드론 배송과 자율순찰 로봇 등 실증 사업도 추진 중이다.복지 분야에서는 고립 위험군 발굴과 노인 돌봄 지원 등 생활밀착형 서비스를 확대하고, 행정 내부적으로는 생성형 AI를 활용한 업무 혁신도 병행하고 있다.인재 양성도 주요 축이다. 시는 교육 프로그램과 산학 협력을 통해 향후 5년간 실무형 AI 인력을 지속적으로 배출할 계획이다.오 국장은 "AI는 기술을 넘어 시민 삶의 기반이 되고 있다"며 "행정 혁신과 산업 경쟁력 강화를 함께 추진하겠다"고 말했다.