보건복지부, 취약계층·청년·의료공백 해소에 집중 지원한다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.3.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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올해 보건복지부 추가경정예산(추경)안으로 3263억 원이 편성됐다. 중동 전쟁 여파로 부담이 가중될 것으로 우려되는 저소득층과 청년 등 취약계층의 민생 안정을 위해 추가 예산을 반영했다는 것이 보건복지부의 설명이다.31일 보건복지부에 따르면 이날 국무회의에서 의결된 추경안은 취약계층의 소득·먹거리·돌봄 등을 집중 보호하고, 농어촌 등 취약 지역의 필수의료 공백 해소를 위한 의료 인력 지원 등에 중점을 두었다. 이를 통해 민생 안정을 꾀하겠다는 것이다.주요 내용을 보면 우선 저소득층의 생활 안정을 지원한다. 갑작스러운 위기에 처한 국민의 기본 먹거리를 돕는 '그냥드림(먹거리 기본보장)' 코너를 150곳에서 300곳으로 전국 확대한다. 또 일시적 어려움 겪는 가구에 생계지원(1만6000건 추가), 일시적 긴급돌봄 지원 및 일상돌봄 지원을 강화한다. 취약 계층의 의료안전망 강화하기 위한 추가 예산(약 5만 명 규모) 확보한다.위기 청년의 회복과 일자리 지원에도 나선다. 생활비 부담이 늘어남에 따라 어려움이 클 것으로 예상되는 위기청년(고립은둔청년, 가족돌봄청년 등)의 사회적 고립 방지 및 자립 지원을 두텁게 한다. 또 청년 복지 인력(629명)을 양성한다. 이들이 아동·노인 등 사회복지시설의 돌봄 인력난을 완화하고 기여하고, 사회복지 실무 경험을 넓힐 수 있도록 지원한다.취약지에 대한 의료공백 해소도 진행한다. 농어촌 1차의료 인력인 공중보건의(공보의)가 급감함에 따라 의료공백을 줄이기 위해 취약지 보건지소에 진료 인력(간호직) 등을 긴급 지원한다. 이와 함께 취약지역 보건의료기관 전문 의료인력을 신속히 확보하기 위해 시니어의사를 160명에서 180명으로, 계약형 지역필수의사를 136명에서 268명으로 늘린다는 계획이다.보건복지부는 "이번 추경안이 국회의 심의·의결을 거쳐 확정될 경우 신속한 집행이 가능하도록 철저히 준비해 어려운 상황에서도 든든한 사회안전매트가 제대로 작동될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.