ABC? 뉴이재명? 이재명 정부의 전략, 여기에 있습니다

유시민 작가의 'ABC론’을 둘러싸고 여권 안팎에서 논란이 뜨겁습니다. 이 글은 이관후 국회입법조사처 처장이 SNS에 올린 글을 수정해 오마이뉴스에 보내온 내용입니다. 그는 2022년 민주당 새로고침위위원회에 간사로 참여해 보고서를 만들기도 했습니다. 이 글은 정치학자로서 현재의 정치적 개념의 혼란에 대한 의견으로, 공적 위치와는 관련이 없다는 점을 밝힙니다. <오마이뉴스>는 이 사안에 대한 다양한 의견을 환영합니다.

큰사진보기 ▲제21대 대통령 선거일인 지난해 6월 3일 경남 창원시 마산합포구 해운중학교 1층 체육관에 마련된 월영동 제4·5 투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲25일 유튜브 방송 <매불쇼>에 출연한 유시민 작가 ⓒ 매불쇼 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 새로고침위원회는 3000명을 대상으로 웹조사를 진행, 유권자 성향을 단순 이념지향이 아닌 개별 정책 이슈에 관한 판단 등을 기준으로 크게 6가지 집단으로 구분했다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

평등·평화(37.7%), 능력주의 보수(21.5%), 친환경·신성장(18.8%), 반권위·포퓰리즘(9.3%), 민생우선(6.4%), 배타적 개혁우선(6.3%)

큰사진보기 ▲더불어민주당 새로고침위원회는 3000명을 대상으로 웹조사를 진행, 유권자 성향을 단순 이념지향이 아닌 개별 정책 이슈에 관한 판단 등을 기준으로 크게 6가지 집단으로 구분했다. 이 잣대를 민주당 지지층에게 적용한 결과 절대 다수는 평등평화그룹이었다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 더불어민주당 대선후보가 지난 2025년 6월 2일 오후 서울 영등포구 여의도문화의마당에서열린 마지막 유세를 하는 동안 지지자들이 환호하고 있다. 2025-06-02 ⓒ 이희훈 관련사진보기

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