종량제 봉투 한 장의 무게, 시골에선 '조용한 살인자'가 되었다

"너 종량제봉투 샀어?"

"너희 동네는 아직도 재고 있대?"

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큰사진보기 ▲곳곳에서 피어오르는 연기가정집에서 피어오르는 연기를 촬영할 수 없어 농촌지역 곳곳에서 피어오르는 소각 모습으로 대체함 ⓒ 주보람 관련사진보기

큰사진보기 ▲쓰레기 분리배출올바른 쓰레기 분리배출의 모습 ⓒ 주보람 관련사진보기

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평온한 오후, 느닷없이 카카오톡 알림과 전화가 울려댔다.뜬금없는 소리에 뉴스를 검색해 보니 상황은 생각보다 심각했다. 중동 전쟁 여파로 호르무즈 해협이 봉쇄되자, 봉투의 원료인 나프타(Naphtha) 공급 불안이 '쓰레기 종량제 봉투 사재기'라는 초유의 사태를 불러온 것이다. 정부는 공급에 문제가 없다며 진화에 나섰지만, 이미 시작된 불안 심리는 걷잡을 수 없이 번지고 있었다.문제는 단순한 수급이 아니다. 실제로 재고가 충분하다면, 그것을 시민들이 신뢰할 수 있도록 명확하고 반복적으로 알리는 것 또한 정부의 중요한 역할이다. 그러나 이러한 메시지가 현장까지 충분히 전달되지 못하면서, 불안은 사실보다 빠르게 확산됐고 결국 사재기라는 왜곡된 행동으로 이어졌다. 정보의 공백이 또 다른 혼란을 키운 셈이다.이해하기 힘든 광경이다. 종량제 봉투가 부족하다면 판매 주체인 정부가 대체 봉투를 허가하거나 대안을 마련하는 것이 우선일텐데, 대책이 마련되기도 전에 시민들이 앞다투어 봉투 사재기에 나서 문제를 더욱 키우고 있다.이른바 '쓰봉 품절 사태'가 시작된 지 고작 2~3일. 도시가 구입의 불편함으로 시끄러울 때, 내가 사는 시골의 풍경은 가장 최악의 일상으로 변해가고 있다.마을 곳곳에서 목을 찌르는 매캐한 냄새와 함께 검은 연기가 피어오르기 시작했다. 봉투를 구하지 못한 어르신들이 선택한 해결책은 '불법 소각'이었다. 과태료 부과 대상임을 모를 리 없지만, 어르신들은 마당 깊숙한 곳이나 공무원들이 퇴근한 야심한 시각을 틈타 감시망을 교묘히 피한다.사실 이전에도 소각은 없지 않았다. 그러나 불과 일주일 전까지만 해도 1~2주에 한 번 보일까 말까 했던 쓰레기 소각 연기가, 종량제봉투 대란 이후에는 거의 매일 마을 곳곳에서 피어오르고 있다. 일시적 일탈이었던 불법 소각이 어느새 일상처럼 반복되고 있는 것이다.문제는 그 연기 속에 섞인 내용물이다. 플라스틱, 비닐, 스티로폼 등 절대로 타서는 안 될 것들이 일반 쓰레기와 함께 불길 속으로 던져지고 있다. 이는 단순히 생활의 불편을 넘어선 심각한 건강과 환경의 위협이다. 플라스틱 연소 시 발생하는 다이옥신 등 유해 물질은 호흡기 질환을 유발하고 장기적으로는 발암 위험을 높인다. 특히 고령층이 많은 농촌 지역에서 이 연기는 조용한 살인자나 다름없다.정부는 단속을 강화하겠다고 하지만, 이미 불붙은 사재기 심리를 잠재우지 못한 행정력이 담장 너머에서 은밀하게 이뤄지는 소각까지 일일이 막아내기엔 역부족으로 보인다.중동의 전쟁과 호르무즈 해협의 봉쇄라는 거대 담론이, 도시에서는 '구매의 불편'으로, 행정에서는 '수급 관리의 문제'로, 그리고 농촌에서는 '건강을 위협하는 환경 문제'라는 실존적 위협으로 이어지고 있는 것이다.종량제 봉투 한 장에 담긴 가치가 이토록 무거웠던 적이 있었나. 결국 이 모든 사태의 실타래를 풀 핵심은 '성숙한 시민의식'에 있다. 국제 정세의 불안이 곧장 사재기로 이어지고, 그로 인해 발생한 결핍이 다시 환경 파괴라는 부메랑으로 돌아오는 이 굴레를 끊을 수 있는 것은 결국 우리 자신이다.나 하나쯤은 괜찮겠지 하는 마음으로 쌓아둔 봉투 더미가 누군가에겐 생존의 위협이 되고, 귀찮다는 이유로 피워 올린 검은 연기는 공동체의 미래를 갉아먹는다. 종량제 봉투 한 장의 여유조차 허락되지 않는 '품절의 시대'일수록, 우리는 더 높은 수준의 시민적 연대를 발휘해야 한다.사재기라는 공포에 굴복하기보다 이웃을 배려하고, 당장의 불편함을 불법으로 해결하지 않는 태도. 그 성숙한 마음가짐만이 호르무즈 해협의 파고보다 더 무섭게 몰아치는 '쓰봉 대란'의 매캐한 연기를 걷어낼 수 있는 유일한 길이다.