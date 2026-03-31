국민의힘 세종시당 1차 공천 결과 공개...이준배 위원장 "시장은 수성, 의회는 탈환"

큰사진보기 ▲국민의힘 세종시당 공천관리위원회(위원회 이준배)는 31일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 제9회 전국동시지방선거 세종시의원 후보 1차 공천 결과를 발표했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종시 국민의힘 단수 지역 ⓒ 국민의힘 세종시당 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시 국민의힘 경선 지역 ⓒ 국민의힘 세종시당 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

국민의힘 세종시당 공천관리위원회(위원회 이준배)는 31일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 제9회 전국동시지방선거 세종시의원 후보 1차 공천 결과를 발표했다. 이번 1차 공천에서는 단수 추천 후보 8명과 경선 후보 7명이 확정됐으며, 비례대표 후보 순번도 공개됐다. 공천은 현역 의원 중심의 안정성과 함께 청년·여성 확대라는 메시지를 동시에 담았다는 평가다.공천관리위원회는 지난 30일 진행된 후보자 정책 PT와 면접 결과, 지역 기반과 의정 실적, 청년·여성 대표성, 정책 역량 등을 종합적으로 검토해 이번 공천을 결정했다고 밝혔다.단수공천 지역에는 현역 의원들이 다수 포함됐다. 조치원읍 제2선거구에는 김광운 현 의원이 단수추천됐다. 김 의원은 원도심 활성화와 공동화 방지에 꾸준히 기여해 온 점과 안정적인 지역 기반을 높게 평가받았다. 부강·금남·대평 제3선거구에서는 김동빈 시의회 부의장이 단수추천됐다. 부의장으로서 정책 중심 의정활동과 도농복합지역 맞춤형 교통·생활 인프라 개선 성과가 공천 결정의 핵심 요인으로 작용했다.도담동 제7선거구는 최원석 현 의원이 공천을 받았다. 시의원과 청년위원장, 대변인 역할을 수행하며 당내외 소통 창구로 활발히 활동해 온 점이 높이 평가됐다. 종촌동 제10선거구는 청년 의무공천 지역으로 지정돼 이규영 후보가 단수추천됐다. 택배 노동자로서 현장 경험을 기반으로 시민 생활을 대변할 수 있는 점과 청년 대표성이 강조됐다.고운동 제12선거구는 여성 의무공천 지역으로, 서용숙 후보가 단수추천됐다. 서 후보는 세종보가동추진주민협의체 사무국장 등 지역 현안에서의 활동과 정책 전문성을 갖춘 점이 높게 평가되었으며, 여성 정치 참여 확대 취지가 반영됐다. 보람동 제13선거구에는 박윤경 후보가 단수공천됐다. 박 후보는 세종시장직 인수위원회와 주민자치연합회장 경력으로 지역사회 네트워크와 정책 기획 능력을 인정받았으며, 여성 대표성과 정책 역량을 함께 고려한 결정이다.소담동 제14선거구는 현직 비례대표 시의원인 홍나영 후보가 단수추천됐다. 홍 후보는 당내 여성위원장과 주요 직책 수행 등 조직 기여도가 높아, 여성 대표성과 의정 경험을 동시에 갖춘 후보로 평가됐다. 새롬동 제16선거구에는 한민정 후보가 단수공천됐다. 교육 현장에서의 활동과 지역 기반, 여성 대표성을 두루 갖춘 점이 긍정적으로 반영되며, 향후 성장 가능성을 고려한 선택으로 풀이된다.이와 함께 일부 선거구에서는 경선을 실시하기로 했다. 조치원 제1선거구는 김충식·윤여택·정은주, 소정·전의·전동 제5선거구는 김학서·염형택, 고운 제11선거구는 김대곤·양진호 후보가 경선 대상에 포함됐다. 책임당원 투표는 4월 3일부터 5일까지 3일간 진행된다.비례대표 후보로는 곽효정 후보를 1순위, 송동섭 후보를 2순위로 추천했으며, 최종 확정은 국민공천배심원단 심의와 최고위원회 의결을 거쳐 결정될 예정이다.국민의힘 세종시당 이준배 위원장은 기자 질의에서 시당 위원장이 공천관리위원장까지 맡는 것과 관련해 "공천관리위원장은 모든 공천에 대한 책임을 지는 자리로, 위원장으로서 하는 역할은 원활한 회의 진행과 위원들을 모시는 일"이라며 권한과 책임의 경계를 분명히 했다. 이어 "위원회 구성은 전체 30명 이내로, 이 가운데 여성, 청년, 외부 인사가 3분의 2를 차지해 지역 사무국장 등 제한적 범위의 내부 인사만 후보 평가에 참여하도록 했다"고 밝혔다.이 위원장은 선거 포부와 관련해 "그동안 시정 4년과 의정 4년 동안 민주당이 보여준 활동을 시민들이 이미 평가하고 있다"며 "저희는 시민에게 최소한의 균형을 갖춘 의정 활동을 약속하고, 중앙당 당론이 세종시 발전을 훼손하지 않도록 하겠다"고 민주당을 우회 비판했다. 이어 그는 "시장은 반드시 수성하고, 의회는 탈환하겠다"며 강한 의지와 결의를 밝혔다.