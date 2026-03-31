스마트폰 뺏으면 우리 아이들은 행복해질까요?

큰사진보기 ▲행복과 소셜미디어 ⓒ pexels 관련사진보기

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소셜미디어를 과도하게 사용하는 사람들은 위험에 처해있으며, 특히 영어권 국가와 서유럽에서 그러하다. (Heavy users of social media are at risk, especially in English speaking countries and Western Europe)

2026년 올해 UN세계행복보고서의 부제는 행복과 소셜미디어(Happiness and Social Media)입니다. 유튜브, 인스타그램 등 소셜 미디어는 이미 우리 대다수가 일상에서 다양한 경험과 감정을 교류하는 핵심적인 공간이 되었습니다. 지금까지 논의를 보면 소셜미디어가 누군가에게는 재미와 행복의 시공간일수도 있고 누군가에는 비교와 괴롭힘, 우울의 원인이 되기도 하는 것 같습니다.이는 비단 한국만의 상황은 아닌 것 같습니다. 글로벌 차원에서 우리 삶의 매우 크고 중요한 부분으로 자리 잡은 소셜미디어가 인간의 행복에 어떤 영향을 미치는지가 올해 UN 세계행복보고서에서 상세하게 다뤄지고 있습니다.​행복과 소셜미디어의 관계에 대한 세계행복보고서의 핵심은 다음의 한 문장으로 압축됩니다.즉, 소셜미디어가 행복에 미치는 영향은 사용량과 지역에 따라 차이가 나타난다는 것입니다. 그러나 보고서의 전반적인 내용과 논조는 소셜미디어가 특히 청소년과 청년의 행복에 부정적인 영향을 미치고 있음을 강조하고 있습니다.이번 보고서에서는 어떤 소셜미디어이냐에 따라 행복에 미치는 영향이 다르다고 말합니다. 의사소통, 학습, 콘텐츠 창작을 위한 목적인 경우 삶의 만족도를 높이는 반면 게임과 단순 재미를 위한 목적인 경우에는 부정적 효과를 야기합니다. 즉, 소통을 위한 소셜미디어의 사용은 삶의 만족도와 긍정적으로 연결되는 반면에 알고리즘으로 선별된 콘텐츠 중심의 사용은 부정적 연관성이 높다고 결론내리고 있습니다.또한, 이번 보고서에서는 소셜미디어가 세대별·계층별로도 차별적인 효과가 나타내는 것으로 밝혀졌습니다. 앞서 언급한 것처럼 소셜미디어의 악영향은 연령이 낮을수록 높았고 기성세대에게는 영향이 없거나 심지어 긍정적인 것으로 나타났습니다(Z세대 > M세대 > 기성세대). 또한 사회경제적 지위가 낮은 청소년일수록 소셜미디어의 문제적 사용(Problematic Social Media Use, 일상생활이나 학업에 지장을 줄 정도로 강박적으로 집착하거나 과도하게 의존하는 상태)이 행복에 미치는 악영향이 훨씬 더 강하게 나타나는 것으로 확인됩니다.​이러한 결과를 종합하면, 소셜미디어는 절대 악이나 선이 아니라 매우 다면적인 존재라는 것을 알 수 있습니다. 이런 측면은 올해 세계행복보고서에서 한국을 언급한 부분에서도 확인됩니다. 언급된 내용을 살펴보면 소셜미디어의 효과가 일관되지 않습니다. 하나는 스마트폰 보급 이후 전 세계 청소년의 삶의 만족도가 전반적으로 하락하는 추세 속에서, 47개 조사국 중 유일하게 한국 청소년들만 2015년에서 2018년 사이 만족도가 상승했다는 결과입니다. 반면 다른 한편에서는, 한국이 포함된 10개국 인스타그램 사용자 조사 결과 10대 소녀의 3분의 1이 잦은 불안과 우울증을 겪는 것으로 나타났습니다. 이는 한국이라는 단일 국가 내에서도 소셜미디어의 행복에 미치는 영향은 동일하지 않다는 것을 확인시켜줍니다.​그러나 전세계적인 관련 정책의 방향은 사용 억제의 규제 중심으로 향하고 있습니다. 관련하여 현재 호주를 비롯해 덴마크, 프랑스, 스페인 등에서 청소년의 소셜미디어 사용을 억제하는 정책이 추진 중입니다. 한국에서도 이런 목소리가 점차 힘을 얻어가고 있는 것처럼 보입니다. 그러나 보고서는 영국과 아일랜드의 사례를 제시하면서 단순히 소셜미디어 사용을 줄이는 것보다 학교에 대한 소속감을 높이는 것이 삶의 만족도 측면에서 더 긍정적임을 밝히면서 규제 일변도의 정책 방향에 대해 고민을 제기하고 있습니다.우리도 이제 고민이 필요합니다. 아동청소년기 소셜미디어의 사용에 대해 규제할 것이냐 자율에 맡길 것이냐? 이번 UN세계행복보고서 이외에 다른 여러 국내외 문헌도 관련 내용을 두고 논쟁 중입니다. 아직 공통의 답이나 합의를 도출하지 못한 것처럼 보입니다. 아동청소년의 삶에 스마트폰과 소셜미디어가 깊숙이 뿌리내린 현실도 고려해야 합니다.아기 때부터 스마트폰을 본 세대들에게 갑자기 이를 박탈하거나 규제한다는 것은 쉽지 않은 일이며 당장 그들의 행복을 저해할 가능성이 높습니다. 역으로 이번 보고서가 지적한 것처럼 과도하거나 위험한 사용을 그대로 방치하는 것도 답은 아니라고 판단됩니다. 즉, 이 문제는 정해진 답이 있기보다는 충분한 토론과 공론장이 필요한 난제입니다.​몇 가지 제안을 드리면, 우선, 소셜미디어의 사용규제에 대해 학교별로 충분한 논의를 거쳐 학생-교사의 합의를 통해 자율적으로 결정하는 것은 어떨까요? 이는 다소 거창하지만 교과서로서 민주시민교육을 일상과 삶으로서 민주시민교육으로 바꾸는 시도라고 판단됩니다. 둘째, 아동청소년이 소셜미디어가 아닌 다른 공동체와 활동에 참여할 수 있도록 시간과 공간을 제공하는 것입니다. 쉽게 말해, 놀이의 시간과 공간이 부족한 아동청소년에게 스마트폰과 소셜미디어는 거의 유일한 선택지가 되었습니다. 이러한 구조를 바꿔보자는 것입니다.하루에 1시간만이라도 아이들이 편안하게 공을 차거나 춤을 추거나 멍을 때릴 수 있는 시간과 공간을 제공하다면 소셜미디어에 대한 의존과 중독을 줄일 수 있지 않을까요? 사실 후자가 전자보다 수 백 배는 어려운 일일 겁니다. 그러나 전세계에서 가장 행복하지 않은 우리의 아동청소년들을 위해서는 꼭 필요한 일이라고 판단됩니다.​우리, 특히 아동청소년의 공동체와 놀이가 사라진 틈을 스마트폰과 소셜미디어가 점령했습니다. 즉, 스마트폰과 소셜미디어를 규제하는 것 이상으로 공동체를 복원하고 놀이를 보장하는 것이 중요한 과제입니다. 아이들에게 스마트폰과 소셜미디어를 규제하는 것은 쉬운 선택입니다. 하지만 쉬운 선택이 곧 최고의 선택은 아닙니다. 어른들의 치열한 고민과 성찰이 필요합니다. 어른 여러분, 듣고 계십니까?