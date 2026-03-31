'삭발' 김수현 "행정수도특별법 처리 불발, 지체된 정의에 분노"

큰사진보기 ▲김수현 더불어민주당 세종시장 예비후보는 삭발식을 마친 후 성명서를 낭독하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲31일 세종시청 앞에서 김수현 더불어민주당 세종시장 예비후보가 행정수도 특별법 즉각 제정하라’는 손팻말을 든 채 국회의 법안 심사 촉구를 위해 삭발하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

30일 국회 국토교통위 법안소위에서 행정수도특별법이 끝내 처리되지 않자, 김수현 더불어민주당 세종시장 예비후보가 31일 현장에서 삭발하며 결연한 의지를 드러냈다.김 예비후보는 이날 성명을 통해 "제 발치에 떨어지는 머리카락은 지체된 정의에 대한 분노이며, 행정수도 완성을 향한 마지막 남은 안일함까지 다 태워버리겠다는 필사즉생의 각오"라고 밝히며 심사 지연을 강하게 비판하고, 4월 7일 법안 심사에서 반드시 결론을 낼 것을 촉구했다.그는 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 설치를 위한 법적 기반 마련이 더 이상 미뤄져서는 안 된다고 강조하며, "끝까지 싸워 반드시 이기겠다"고 결의를 다졌다.뉴스피치의 포토 한줄평은 "삭발로 외친 김수현, 지체된 정의에 대한 분노"이다.