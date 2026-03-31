지자체 자주세원 대비 인건비 '경고등'

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

지방자치단체의 자주세원 수입액이 감소하는 가운데 공무원 인건비 비중은 최근 2년 연속 상승하며 지자체의 가용재원 부족 현상을 심화시키고 있는 것으로 나타났다.특히 예산군의 경우 인건비 연평균 증가율이 전국 평균 수준을 유지하고 있으나, 인구 감소와 재정 여건 악화에 대비한 전략적인 인력 운영이 필요하다는 지적이 나오고 있다.최근 '나라살림연구소'가 발표한 '지방자치단체 공무원 인건비 추이 분석' 보고서에 따르면, 2024년 전국 지방자치단체 총 인건비 규모는 약 30조 3000억 원으로 2014년 대비 51.9%늘었다. 반면 지방세와 교부세 등을 합친 '자주세원 수입액'은 2023년부터 2년 연속 감소세를 보이고 있다.이로 인해 자주세원 대비 인건비가 차지하는 비중은 2022년 15.4%로 저점을 찍은 뒤 2024년 19.5%까지 올랐다. 보고서는 이에 대해 지자체 자주 재원의 5분의 1이 인건비로 지출되는 수준이라고 설명했다. 이는 신규 복지 사업이나 지역 개발에 투입할 재정 여력을 약화시키는 원인이 되고 있다.예산군의 상황도 크게 다르지 않다. 2014년부터 2024년까지 예산군의 지방공무원 인건비 연평균 증가율은 5.6%로 집계됐다. 이는 전국 군 단위 기초단체의 평균 증가율인 5.7%와 거의 일치하는 수치이다.충남도내 15개 시군 가운데 증가율이 높은 순으로 보면 △당진시 6.8% △아산시 6.7% △홍성군 6.2% △태안군 6.2% 등은 예산군보다 높은 증가율을 보였으며, 공주시(4.5%)는 인건비 증가폭이 가장 낮은 축에 속하는 지역으로 나타났다.예산군의 인건비 비중은 전국적인 흐름에 따라 최근 2년간 반등하는 추세에 있으나, 인구가 급증해 행정 수요가 폭발하는 경기도 내 도시들에 비해서는 상대적으로 안정적인 수치를 유지하고 있다.보수 수준을 살펴보면, 2024년 전국 군 단위 기초단체의 공무원 1인당 평균 보수는 약 6246만원으로 광역단체(6523만원)보다는 낮지만 시 단위(6017만원)보다는 높게 나타났다. 이는 군 지역의 경우 상대적으로 장기 근속자가 많아 호봉이 높은 인력 구조를 가지고 있기 때문으로 분석된다.보고서는 호봉제 중심의 보수 체계가 직무 역량이나 업무량과 관계없이 인건비를 지속적으로 상승시키는 '비효율성'을 초래할 수 있다고 경고한다. 특히 예산군과 같이 인구 감소 국면에 있는 지역은 업무량은 정체되거나 줄어드는데 인력과 비용만 늘어나는 '파킨슨의 법칙'을 경계해야 한다는 제언이다.전문가들은 현재 정부가 운영 중인 '기준인건비 제도'가 지자체의 실제 재정 여건을 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적한다. 정부가 9개 행정지표(인구·면적 등)를 기준으로 인건비 한도를 정해주지만, 자주세원이 줄어드는 지자체의 특수한 상황은 고려되지 않고 있다는 것.경기도의회 김태욱 예산분석관은 보고서를 통해 "자주세원 수입 증가율이 둔화되는 지자체들이 인건비 부담으로 인해 가용재원이 부족해지지 않도록 정부 차원의 제도 개선이 필요하다"며 "직무급제나 임금피크제의 부분적 도입 등 인건비 운용의 효율성을 높일 방안을 모색해 야 한다"고 강조했다.예산군 역시 향후 재정 자립도를 높이는 노력과 동시에, 조직 진단을 통해 인력 배치를 최적화함으로써 인건비 비중이 재정을 압박하지 않도록 선제적인 관리에 나서야 할 것으로 보인다.