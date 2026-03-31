"오세훈 시장의 한강버스 사업, 감사원 보고서는 빙산의 일각"

▲한강버스 주민감사청구 기자회견서울환경연합 등은 "적법한 행정절차와 전문가 내부 검토가 제대로 이루어졌다면 발생할 수 없는 위법행위가 한강버스 사업에서 확인된 만큼, 서울시의 절차 이행 여부와 위법·불법 사항을 낱낱이 규명하고 책임을 묻기 위해 행정안전부에 주민감사를 청구한다"고 밝혔다. ⓒ 이정민 관련사진보기