탑솔라그룹, 광주지역 소외 이웃에 나눔 손길 전해

큰사진보기 ▲지난 30일 광주광역시 북구의 한 사회복지시설에서 '탑솔라그룹 사랑 빛 나눔 봉사단'이 시설 관계자에게 쌀과 생필품 등을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 탑솔라그룹 제공 관련사진보기

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재생에너지 전문기업 탑솔라그룹이 지역사회 소외된 이웃을 위해 따뜻한 나눔의 손길을 전했다.탑솔라그룹 사랑 빛 나눔 봉사단은 31일 광주광역시 북구 지역 사회복지시설 5곳에 1500만원 가량의 생필품 꾸러미를 전달했다고 밝혔다.앞서 광주 북구청에서 취약계층을 위한 생필품 기탁식을 가진 탑솔라그룹은 지난 30일 ▲남자단기 청소년쉼터 ▲여자단기 청소년쉼터 ▲광주 북구가족센터 ▲샛별주간보호센터 ▲북구노인종합복지회관을 찾아 쌀, 라면, 화장지, 물티슈, 세제, 참치·햄 세트 등 실생활에 필요한 물품을 전달했다.또 시설 관계자에게 현장의 애로사항을 듣고, 지역 복지 사각지대 해소를 위한 소통의 시간을 가졌다.물품을 받은 한 복지시설 관계자는 "최근 물가 상승으로 운영에 어려움이 많았는데, 꼭 필요한 생필품을 지원해 주셔서 시설 운영에 큰 힘이 된다"며 감사의 마음을 전했다.탑솔라그룹 사랑 빛 나눔 봉사단은 앞으로 최소 분기 1회 이상 봉사활동을 정례화해 지역 밀착형 사회공헌 활동을 지속해서 펼쳐나갈 계획이다.오형석 탑솔라그룹 회장은 "중견기업으로 성장한 탑솔라그룹이 지역사회의 일원으로서 사회적 책임을 다하고 노블레스 오블리주를 실천할 것"이라며 "지역의 소외된 곳에 따뜻한 빛을 비추는 나눔 활동을 멈추지 않겠다"고 말했다.