이마에 땀방울 송송, 심폐소생술의 핵심을 배우다

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큰사진보기 ▲자동심장충격기에 있는 충격패드를 인간모형에 안전벨트식으로 두 군데 붙이고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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지난 30일, 서울 금천구 보건소에서 심폐소생술 교육을 받았다. 2시간이 금방 흘렀다. 인간모형을 대상으로 실기 중심에 집중한 결과다. 교육장에는 10여 명의 다양한 연령대가 모였다. 20대 여성부터 50~60대 그리고 70대 필자까지. 이들 중에는 예전에 교육을 받은 사람도 있었다.교육생들은 평소 심폐소생술의 중요성을 느꼈다고 입을 모았다. 배워두면 언젠가 활용할 수 있을 것이라는 기대감이었다. 멀쩡한 사람이 길을 가다가, 장을 보다가, 심지어 운동을 하다가 나무가 넘어가듯 쓰러진다. 심장이 느닷없이 멈춘 것이다. 결과는 치명적이다. 이런 일을 당하지 않는다고 누가 장담할 것인가. 심정지 상황은 결코 나이와 상관 없이 벌어진다고 한다. 이럴 때 누군가의 구조가 긴급하다.이날 교육 강사는 심폐소생술 시행률은 31.3%에 불과하다고 전했다. 교육과 실습을 받았더라도 위기가 닥치면 실전에서 실력을 제대로 발휘하지 못하는 것이다. 도울 용기와 희생 정신도 요구된다는 의미이다. 심폐소생술은 멈춰있는 심장과 폐를 살리는 응급처치이다. 심정지 환자를 발견하면 먼저 '호흡 여부'를 살펴야 한다. 심정지로 판단되면 즉시 '가슴 압박'을 시작한다. 가슴압박 위치는 가슴뼈 아래 2분의1 지점이다. 명치 위 바로 위 뼈 부분이다. 팔꿈치를 구부리지 않고 편 상태에서 체중을 완전히 실어 두 손을 얹어 눌러주어야 한다.30회 정도 2분간 가슴압박을 실습했다. 5cm를 누르면 그만큼 다시 올라와야 한다. 그리고 누르는 손의 위치는 벗어나지 않고 일정해야 한다. 막상 해보니 만만치 않았다. 30회 3세트를 했는데 이마에 벌써 땀방울이 맺히기 시작했다. 인공호흡은 환자의 기도를 확보하고 1초에 한 번씩 두 번 불어준다. 인공호흡을 생략하는 경우 가슴 압박만 7세트 실시한다.심폐소생술의 핵심은 '살구 심자' 네 글자로 간단히 압축됐다. "호흡을피고 119(일일)에 신고하고장(가슴)을 압박하고동심장충격기를 사용하자"는 것이다.심폐소생술은 심정지 환자 발견 후 3분 내지 4분이 골든타임이다. 골든타임은 심폐소생술을 할 수 있는 시간을 말한다. 정확히 말하면 119 구급대원이 현장에 도착할 때까지 시간을 버는 것이다. 이때까지 숨이 돌아온다면 기적이다. 언젠가 필자도 그 골든타임을 지키고 싶었다.개인적으로 깊은 회한이 있다. 30여 년 전 어머니가 심장마비로 병원으로 이동 중 돌아가셨다. 이번 심폐소생술 교육은 30여 년을 기다린 끝에 도전하는 셈이다. 이날 인공호흡도 실습했지만 현장에서 여의치 않으면 생략해도 괜찮다고 한다. 가슴압박에 집중하는 것이 더욱 효과적이라는 것이다. 자동심장충격기(AED)도 실습 했다. 충전된 안내 소리에 따라 인간모형에 패드를 붙였다. 패드를 부착하고도 가슴 압박은 계속했다.교육을 함께 받은 50대 남성은 "처음 가슴압박을 연습하면서 손가락에 멍이 들 정도로 힘들었지만 위기 상황을 접하면 적어도 구조자 곁에서 119를 호출하거나 주변에 있는 AED를 가져가 도울 수 있을 것 같다"고 말했다.또 다른 교육생은 "심폐소생술은 119 구급대원들만 하는 줄 알았는데 이번 실습으로 평범한 우리도 할 수 있다는 용기가 생겼다"라고 말했다. 교육이 끝나고 카드 모양의 수료증을 받았다. 수첩에 담은 카드를 볼 때마다 심폐소생술을 떠올릴 것이다.