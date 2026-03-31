김용, 유시민 'ABC론' 논란에 일침... "정치권 담론보다 '현장 국민'이 우선"

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장은 31일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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김용 전 민주연구원 부원장이 최근 여권 내에서 뜨거운 감자로 떠오른 유시민 작가의 'ABC론'과 '뉴 이재명' 현상을 둘러싼 논란에 대해 "정치권의 공허한 담론에 매몰되기보다 국민의 실질적인 삶을 바라봐야 한다"며 수습에 나섰다.김 전 부원장은 31일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해, 정치권 내부의 갈등 양상으로 번진 지지층 분류법에 대해 현장 중심의 실용주의적 해법을 제시했다.최근 유시민 작가는 정치인의 행보를 가치 추구형(A)과 이익 추구형(B) 등으로 나눈 이른바 'ABC론'을 제시해 당내외에서 '갈라치기'라는 비판을 받은 바 있다. 또한 새로운 지지층인 '뉴 이재명'과 기존 지지층 간의 선명성 경쟁에 대한 우려도 제기되는 상황이다.이에 대해 김 전 부원장은 "작년 한 해 동안 전국을 돌며 수많은 시민을 만났는데, 현장의 국민들은 '뉴 이재명'이니 '올드 이재명'이니 하는 정치적 수사에 관심이 없다"고 단언했다. 그는 "우리가 스튜디오나 유튜브 공간에서 나누는 담론은 정치 고관여층끼리의 이야기일 뿐"이라며 "대다수 국민은 이재명 대통령이 보여준 것처럼 '내 삶에 직접적인 도움이 되는 행정과 정치'를 원할 뿐"이라고 지적했다.김 전 부원장은 인터뷰 중 이재명 대통령의 최근 발언을 비중 있게 인용했다. 그는 "대통령께서 어제 제주도에서 '최대 다수 국민의 최대 행복'을 말씀하셨는데, 이것이 바로 모든 논란의 정답"이라고 강조했다. 국민을 기준으로 판단한다면 개인의 성향이나 이념, 가치 논쟁은 부차적인 문제라는 설명이다.그는 이어 "이재명 대통령의 메시지가 대중에게 공허하게 들리지 않는 이유는 그가 직접 행동으로 실천해왔기 때문"이라며 "정치권이 국민만을 바라보고 열심히 일한다면 소위 말하는 'ABC론'이나 지지층 간의 갈등 조차 자연스럽게 해소될 것"이라고 전망했다.특히 김 전 부원장은 정치권을 향해 쓴소리를 아끼지 않았다. 그는 "정치 고관여층의 시각으로 국민을 재단하려 하지 말고, 직접 현장에 가서 시민들의 목소리를 들어보라"며 "무엇이 진정 국민을 위한 것인지 고민한다면 답은 금방 나올 것"이라고 조언했다.이날 김 전 부원장은 당내 갈등설에 대해서도 "이를 갈등이라고 생각하지 않는다"며 "민주 진영이 이재명 정부의 성공과 민생 회복이라는 큰 가치 아래 하나로 의견을 모아가는 과정으로 봐야 한다"고 덧붙였다.한편, 김 전 부원장은 이날 인터뷰에서 재보궐 선거 출마 결심을 공식화하며 "국회에 입성해 반성하지 않는 정치 검찰의 행태를 바로잡고 사법 정의를 세우는 데 헌신하겠다"는 포부를 밝히기도 했다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.