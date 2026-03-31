무인기 북한 침투 관여 국정원 직원·현역군인 불구속 송치

큰사진보기 ▲(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락한 한국 무인기. 2026.1.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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민간인이 주도한 '무인기 북한 침투 사건'을 수사하는 '군·경합동조사태스크포스'(합동TF)가 사건에 연루된 현역 군인들과 국가정보원(국정원) 직원 등 3명을 검찰로 송치했다.합동TF는 31일 대북 무인기 침투 사건에 관여한 현역군인 2명과 국정원 직원을 항공안전법 위반 방조 등 혐의로 검찰과 군 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔다.수사결과 국정원 직원 A씨에게는 일반이적죄와 항공안전법 위반 방조 혐의가 적용됐다. A씨는 사건을 주도한 대학원생 오아무개씨에게 무인기 제작비와 시험 비행일 식비 등 총 290만 원을 지원한 것으로 밝혀졌다.아울러 오씨 등 피의자들이 처음 북한으로 무인기를 비행시킨 날 국정원 특이 동향을 알아보려 시도하는 등 민간인 피의자 범행을 도운 혐의도 받는다.국군정보사령부(정보사) 소속 현역 군인 B씨는 항공안전법 위반 방조 혐의가 적용되어 군 검찰로 송치됐다. B씨는 민간인 피의자와 접촉해 이들이 촬영한 북한 지역 영상을 확인하고 위법성을 알았음에도 자료를 받고 업무에 활용하는 방안을 검토해 피의자 범행을 도운 혐의다.다만 합동TF는 B씨가 2025년 12월 이후 관련 검토를 중단하고 오씨와도 접촉하지 않는 등 군 대비태세 변화를 초래한 올해 1월 4일 무인기 북한 비행과의 관련성은 확인되지 않았다고 보고 일반이적 방조 혐의는 적용하지 않았다.합동TF는 이 외에 피의자들이 북한으로 무인기를 날리는 범행 현장에 동행한 일반 부대 소속 군인 C씨를 추가로 특정해 일반이적죄 방조와 항공안전법 위반 혐의로 군 검찰에 기소 의견으로 송치했다. C씨는 민간인 피의자들이 촬영한 북한 지역 영상을 시청하면서 일반이적 범행에 도움을 준 것으로 드러났다.B씨와 함께 입건된 정보사 소속 군인 D씨에 대해서는 피의자들과 접촉한 사실은 확인됐지만, 무인기와 무관한 업무 수행으로 판단해 불기소 의견으로 군 검찰에 송치됐다.합동TF는 정보사 관련 의혹을 확인하기 위해 정보사 관계자들에 대해서도 조사했으나 추가 관여 혐의는 발견되지 않았다고 설명했다.한편, 합동TF는 지난 6일 민간인 피의자 3명을 송치한 데 이어, 이날 군 및 국정원 관계자 3명을 송치하는 것을 끝으로 수사를 종료했다.TF는 "송치한 사건에 대해 수사에 참여했던 경찰청과 국방부 조사본부 중심으로 검찰과 협력하고 공소 유지를 지원할 계획"이라고 설명했다.