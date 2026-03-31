김용, 박상용 검사 녹취록에 격분... "빙산의 일각, 조작 수사의 스모킹건 드러났다"

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장은 31일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

AD

김용 전 민주연구원 부원장이 최근 공개된 박상용 검사의 '이재명 주범 회유' 녹취록을 두고 "정치 검찰이 자행해온 추악한 조작 수사의 실체가 생생한 목소리로 입증된 것"이라며 강력히 비판했다. 김 전 부원장은 31일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 이번 사태를 '역사적 대역죄'로 규정하며 국정조사를 통한 엄중한 단죄를 촉구했다.김 전 부원장은 녹취록에 담긴 박상용 검사의 발언이 자신이 겪은 사건의 패턴과 소름 돋을 정도로 일치한다고 지적했다. 그는 "실제 주범인 김성태 전 회장을 종범으로 빼주거나 보석 석방, 공익 제보자 대우 등의 혜택을 제안하며 이재명 대통령(당시 경기지사)을 주범으로 지목하도록 회유하는 전형적인 '형량 거래' 수법이 드러났다"고 일갈했다.그는 이어 "김성태가 보석으로 풀려나 파티를 열 수 있었던 배경에는 검찰의 든든한 뒷배가 있었기 때문"이라며 "유동규 씨의 경우에도 11억 8천만 원의 뇌물 혐의 등을 기소하지 않고 덮어주는 방식으로 위증을 유도했다"고 주장했다. 김 전 부원장은 "조선 제일 검이 아니라 '조선 제일 조작범'들의 거대한 정적 사냥"이라며 분노를 감추지 못했다.특히 녹취록 속 "위에서 지시가 내려온다"는 대목에 대해 김 전 부원장은 박 검사 개인의 판단이 아닌 조직적 움직임임을 확신했다. 그는 "박상용 검사는 피라미일 뿐"이라며 "수원지검장, 대검찰청을 거쳐 당시 한동훈 법무부 장관과 윤석열 대통령으로 이어지는 보고 라인과 지시가 없었다면 이런 과감한 조작은 불가능하다"고 직격했다.그는 "검찰 정권 하에서 공을 세워 승진하려는 40대 초반 검사들의 야망과 정권을 유지하려는 권력의 이해관계가 맞물린 범죄"라며 "이번 국정조사가 그 '뒷선'의 실체를 밝히는 역사적 법정이 될 것"이라고 예고했다.지방선거와 함께 치러질 보궐선거 출마에 대해서도 명확한 입장을 밝혔다. 김 전 부원장은 "출마 마음은 굳혔다"며 "기회가 된다면 국회에 입성해 반성하지 않는 정치 검찰들을 단칼에 베어버리고 대한민국을 정상화하고 싶다"는 포부를 전했다.안산, 평택 등 구체적인 출마 지역 거론에 대해서는 "경기도 대변인 시절의 경험을 살려 경기도권에서 역할을 하고 싶지만, 당의 전략공천 방침과 결정을 전적으로 따를 것"이라고 덧붙였다. 일각의 '상고심 결과 대기론'에 대해서는 "정치 검찰의 논리일 뿐"이라며 "국민의 직접적인 심판을 통해 진실을 밝히는 것이 가장 빠른 길"이라고 반박했다.김 전 부원장은 마지막으로 이재명 대통령의 '최대 다수의 최대 행복' 발언을 인용하며 "정치권이 이념이나 가치 논쟁에 매몰되기보다 현장 국민들의 삶에 실질적인 도움이 되는 행정에 집중해야 한다"고 강조했다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.