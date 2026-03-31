이순신과 이원춘이 떠난 구례, 몰려오는 5만의 왜군들

무너진 조선 수군을 재건하기 위해 이순신 장군이 곡성으로 바삐 떠난 뒤 구례는 이제 이원춘 현감만이 지키게 되었다. 섬진강을 따라 들어오는 왜군은 자그마치 5만 7천 명이었다.

큰사진보기 ▲이순신 장군이 구례에 살던 15일 동안은 7년여의 임진왜란사에서 일촉즉발의 변곡점으로 접어들던 때였다. ⓒ 박창수 관련사진보기

초3일 (전략) 석주에 이르자 이원춘과 유해가 복병하여 지키다가 나와서 보고 적을 토벌할 일에 대한 여러 가지 이야기를 하였다. 저물 무렵에 구례현에 이르렀는데 읍내가 쓸쓸하였다. 성 북문 밖, 전날 머물렀던 집에서 잤는데 주인은 이미 산골로 피난했다고 했다. 손인필이 곧바로 보러 왔는데 곡식까지 지고 왔으며 손응남은 때 이른 감을 가져왔다.



초4일 맑다. 아침을 먹은 뒤 곡성 땅 압록강원에 이르러 점심밥을 짓고 말의 병도 치료하였다. 고산 현감이 군인을 넘겨주는 일 때문에 와서는 수군에 관하여 많이 이야기하였다. 오후에 곡성에 이르렀다. 그런데 관청의 민가가 온통 비어 있었다. 이 고을에서 잤다. 남해 현령 박대남은 곧바로 남원으로 갔다.

큰사진보기 ▲구례 읍내에 자리한 조선수군출정공원에는 이순신 장군을 기리는 부조물이 많이 전시되어 있다. ⓒ 박창수 관련사진보기

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영남의 바다로부터 5~6리 사이에 배가 가득 차서 마치 바다가 물이 없는 듯하다.

큰사진보기 ▲구례 석주관 칠의사는 정유재란 때 왜의 대군과 당당히 맞서 싸우다 전몰한 3,500여의 구례 백성과 7명의 의병장 그리고 구례 현감이던 이원춘 장군의 정신을 기리는 곳이다. ⓒ 박창수 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례를 여행하다 보면 구례에 살던 이순신 장군과 정유재란 때 온 현민이 왜군과 맞서 싸우던 족적들을 곳곳에서 만날 수 있다. ⓒ 박창수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 계간 구례에도 실립니다.

봄을 맞는 오후의 섬진강 강물에는 노르스름한 윤슬이 가득하다. 이 시간 강변에 나와 앉으면 세상사의 모든 시름이 한순간에 사라진다. 이때쯤 나를 둘러싼 고민의 대부분은 휘발이 돼서 좋다. 살다 보면 가슴에 한 겹씩 차곡차곡 쌓이는 고민이 왜 없겠는가마는, 윤슬의 반짝거리는 위무에 다시 살아갈 힘을 얻곤 하는 것이다.전남 구례군 구례읍 신월리 신촌마을 섬진강가에 나와 앉아 있다. 예전의 강 모양대로는 아니겠지만, 여기는 한때 이순신 장군이 시찰 나가 있는 도원수 권율(權慄, 1537~1599) 장군을 만나러 순천을 오가던 섬진강의 길목이었다. 이름하여 '잔수(潺水)'.구례의 잔수 부근은 육상과 수상 교통의 요충지였다. 조선 영조 때의 실학자인 신경준은 그의 저서 <산수고(山水考)>에서, 순천의 황전천과 합류하는 잔수는 육로의 잔수역과 함께 포구가 설치돼 있다고 적었다. 일제강점기 때까지도 통선(通船)이 다니며 마을과 마을을 이어주었다고 신촌마을 주민들도 증언한다.선조로부터 백의종군을 명받은 장군은 원래 도원수부가 있는 경남 초계(지금의 진주시)로 향할 예정이었으나 마침 도원수가 전장 순찰차 순천에 나와 있다는 말을 듣고 구례에 머무르며 순천을 오갔다.잔수에 앉아 오른쪽으로 눈 돌리면 섬진강 상류 방향으로 강 따라 나 있는 외길이 보인다. 이 길은 장군이 1597년 9월 14일 구례에서 아침 식사를 일찍 마치고 곡성으로 바삐 말을 달리던 길이다.<난중일기> 1597년 음력 8월 부분을 보자.장군의 머릿속에는 하루라도 빨리 궤멸된 수군을 다시 일으켜 세워야 한다는 생각밖에 없었을 테다. 지척의 하동 근방에서는 이미 우키타 히데이에(宇喜多秀家, 1572~1655)가 이끄는 왜 좌군 5만 7000여 명이 섬진강과 강가의 길을 따라 구례로 진입하고 있었다. 이들의 1차 목표는 남원성이었고, 2차 목표는 전주성이었다. 남원성은 호남의 동쪽 관문이었고, 전주성은 호남의 북쪽 관문이었다.남쪽과 서쪽의 관문은 '이순신의 바다'였기에 이들은 육로를 통해 호남을 치기로 경상도 서생포(현재의 울주군)의 작전 회의에서 결정했다. 그러나 불과 보름여 전인 8월 28일, 거제도 칠천량 바다에서 원균(元均, 1540~1597)이 왜 수군에 대패한 이후 이순신의 바다는 사라졌다. 적들은 육로 대신 이 무주공산의 남해를 유유히 지나오다가, 육군은 사천에 상륙했고 수군은 섬진강을 타고 올라와 하동에서 합류했다.원균의 칠천량해전 대패로 시작한 임진왜란 후기의 정유재란은 기실 호남만을 타깃으로 한 살육 전쟁이었다. 지난 임진왜란 전기 전쟁에서는 조선의 임금을 잡고 명나라 정벌을 우선으로 했던 탓에, 왜군은 부산에 상륙하자마자 앞뒤 돌아보지 않고 한양만을 바라보며 진격했었다. 선조가 한양을 떠나 의주로 도망치자 다시 그를 쫓느라 호남을 돌아볼 겨를이 없었다. 결과는 참담했다.호남에서 스스로 일어난 수많은 의병이 전국으로 퍼지면서, 9개 군대로 나눠 8도를 공략하던 왜군을 도처에서 끈질기게 물고 늘어졌더랬다. 그리하여 결국 그들은 소기의 목적을 달성하지 못한 채 후퇴해 영남의 해안선을 따라 칩거할 수밖에 없었다.이를 간파한 왜의 태합 도요토미 히데요시(豐臣秀吉, 1537~1598)는 정유재란을 일으키면서 "개나 돼지까지 호남의 모든 생명을 죽이라"고 조선에 있던 왜장들에게 전격적으로 명령했다. 이 명을 어긴다면 본국에 있는 장수들의 처자와 가족까지 몰살시키고 땅도 몰수하겠다고 협박했다. 그만큼 왜군은 독이 올라 있었다. 만일 자신들의 지근거리 앞에 이순신이 달려간다는 사실을 알았더라면 그들은 무슨 수를 써서라도 장군을 사로잡으려 했을 터이다. 다행히도 그들은 이 사실을 알지 못했다.장군의 일기에도 나오듯, 남원성을 향해 진격하는 왜군의 예상 진로에 자리하던 구례와 곡성의 백성들은 모두 자신의 집을 버리고 산골짜기로 피신해 있었다. 1594년 8월 15일, 호남 동쪽 관문의 전초기지 역할을 하던 진주성이 제2차 전투에서 함락되자 왜군은 하동을 거쳐 구례와 곡성까지 물밀듯 닥치며 무자비한 살육을 저지른 바 있다.이를 한 차례 경험했던 구례현민들은 이원춘(李元春, ?~1597)현감의 지시 아래 모두 숨었다. 이원춘 장군은 자신의 현민들을 모두 피신시킨 뒤 병사들을 데리고 하동과 구례의 경계 지점인 석주관성에 나아가 왜군을 맞을 만반의 준비를 했다. 이순신이 구례를 떠난 이틀 뒤인 9월 16일, 드디어 왜 수군 7000여 명이 하동 섬진강에 모습을 드러냈다.지리산과 호남 동부에서 게릴라전을 벌이며 이름을 날리던 조경남 의병장이 쓴 <난중잡록>에 나오는 당시 상황 소묘다. 남해를 돌아 광양의 섬진강 입구를 거쳐 강을 타고 올라오는 왜 수군의 전함들로 강물이 보이지 않을 정도였다는 기록이다.석주관성에 나아가 적의 동태를 살피던 이원춘 현감도 섬진강으로 새까맣게 몰려오는 왜의 선단을 보았을 것이다. 그러고는 빠르게 머리를 돌렸을 터이다. 중과부적. 도저히 이 자리에서는 싸움이 되지 않으리라는 생각에 미쳤을 테다. 현감은 병사들과 함께 전술적으로 후퇴했다. 곧바로 구례읍성으로 돌아온 그는 혹시 남아 있는 현민들이 있는지 다시 살핀 다음 읍성의 모든 군량미와 무기를 불태웠다. 혹시 자신들이 떠난 뒤 읍성에 들어온 왜군들을 이롭게 할까 봐.이원춘 장군이 몇 명의 구례 군사들과 남원성으로 넘어갔는지는 의견이 분분하다. 혹자는 수십에 불과하다고 하고 어떤 역사학자는 수백 명에 이른다고도 한다. 상식적으로 생각해도 지금의 군 단위인 당시의 현을 방비하는 군사가 설마 수십 명이리라고 보이지는 않는다. 적어도 수백은 되지 않았을까. 이는 당시의 문서를 더 찾아본 다음에 언급해야 할 듯싶다.분명한 한 가지는 이원춘 구례현감이 남원성전투에서 끝까지 싸우다 장렬하게 전사했다는 사실이다. 당시의 남원은 지금처럼 지리산의 밤재를 경계로 구례와 나뉘지 않았다. 현재의 구례군 산동면과 광의면까지 남원부에 속해 있었다.따라서 구례를 지키고 있던 이원춘 장군은 누구보다 밤재 너머에 자리한 남원성의 전략적 중요성을 잘 알고 있었을 테다. 석주관의 위치가 동물의 목구멍처럼 중요한 인후지지(咽喉之地)에 해당한다고는 하지만, 지리산 끝자락에 쌓은 산성이었고 바로 옆에는 섬진강이 자리하고 있어 적은 병력으로 결사 항전하기에는 마땅치 않은 곳이었다.이순신처럼 한반도 북방의 경계에서 장수 생활을 오래 한 이원춘은 누구보다 이러한 판단을 잘할 수 있던 명장이었다. 산성에서는 잘 조련되어 게릴라전에 능한 대규모의 병사가 있어야 승산이 있으리라는 사실을 말이다.이제 구례는 텅 비어 있다. 백성들은 지리산으로 모두 피신했고, 고을을 지키던 현감과 병사들마저 남원으로 넘어갔다. 아마도 구례백성들은 현감이 떠난 읍성에서 불타오르는 화염과 연기를 산속에서 바라보며 눈물지었을지도 모르겠다. 그리고 점점 더 가까워지는 왜군 5만 7000명의 말발굽 소리를 들으며 두려움에 떨었을지도.