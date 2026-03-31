중앙선 침범·과속 줄었다... 청양 온직리 '위험 도로' 달라진 이유

▲지난 3월 27일 충남 청양군 남양면 29번 국도 온직리 앞 도로에 과속단속카메라가 설치됐다. 카메라 앞에 보이는 교각이 지난 2024년 말 개통된 서부내륙고속도로이다. 서부내류고속도로 공사 이후, 기존 국도가 휘어진 상태다. ⓒ 이재환 - 독자제공 관련사진보기