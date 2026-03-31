전남관광플랫폼 앱 업그레이드... 숙박비 할인 이벤트도

큰사진보기 ▲전남 목포 해상케이블카 ⓒ 전라남도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남관광플랫폼(JN TOUR) 홍보물. ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 디자인·예약 시스템을 전면 개편한 전남관광플랫폼(JN TOUR) 앱을 다음 달 1일 출시하고, 이와 연계해 혜택을 강화한 '남도 숙박할인 빅 이벤트'를 시행한다고 31일 밝혔다.전남도에 따르면 앱 개편은 이용자 중심의 스마트한 여행 환경 조성에 초점을 맞췄다. 메인 화면을 직관적 화면 디자인으로 구성해 정보를 쉽게 탐색할 수 있도록 편의성을 높였다.회원 가입·로그인 방식도 간소화고, 외국인 관광객을 위한 구글 로그인 방식도 채택했다. 이 밖에도 지도 최적화, 리뷰 개선, 검색 고도화, 추천 코스 개선, 숙박·체험 상품 통합 결제 시스템 간소화 등 시스템을 업그레이드했다.광주·전남 외지역에 주소지를 둔 관광객을 대상으로 하는 '남도 숙박할인 빅 이벤트' 혜택 폭도 확대했다. 숙박 결제 금액에 따라 10만 원 이상은 4만 원, 7만 원 이상은 3만 원, 5만 원 이상은 2만 원을 기본 할인한다.이와 함께 '전남 사랑애(愛) 서포터즈' 회원에게는 추가 할인액을 올해부터 1만 5000 원으로 상향, 서포터즈 회원은 1박당 최대 5만 5000 원 할인 혜택을 누릴 수 있게 됐다. 시·군별로 월 3박까지 적용해 최대 16만 5000 원의 숙박비 할인 혜택을 제공할 예정이다.6월부터는 체험·관람 상품 할인을 통해 여행의 즐거움을 더한다. 목포 해상케이블카, 여수 요트 투어, 담양 죽녹원 등 전남 대표 관광지의 티켓을 1매 구매 시 1매를 추가로 증정하는 1+1 이벤트를 전남관광플랫폼을 통해 진행한다.오미경 전남도 관광과장은 "새롭게 단장한 전남관광플랫폼은 서포터즈 혜택 상향과 이용자 편의성 강화를 통해 전남 스마트 관광의 핵심 거점이 될 것"이라며 "전남을 방문하는 관광객이 더욱 저렴하고 편리하게 남도 관광을 즐겼으면 좋겠다"고 말했다.새로운 기능을 탑재한 '전남관광플랫폼'은 4월 1일부터 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 내려받거나 업데이트해 이용할 수 있다.