농식품부, 농가 기름값 부담 완화하고 기본소득 사업 확대한다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 31일 청와대에서 국무회의를 주재하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국과 이란의 전쟁으로 요소와 인산 등의 수급이 어려워지며 화학 비료 가격이 급등하고 있다. 사진은 지난 3월 10일 고양 한 농자재 센터에 요소 비료가 쌓여 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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올해 농림축산식품부 추가경정예산(추경)안으로 2658억 원이 편성됐다. 중동 전쟁에 따른 농업 분야의 피해를 최소화하고, 소비자 장바구니 물가 부담을 완화해 민생 안정을 위한다는 것이 농식품부의 설명이다.31일 농식품부에 따르면 이날 열린 국무회의에서 편성된 추경안은 ▲농가 유류비 부담 경감 ▲농업인·소비자 등 민생 안정 ▲케이(K)-푸드 수출지원 ▲농지관리 기반 강화 등 모두 8개 사업에 투입된다.우선 고유가가 지속되면서 경영비 중 난방비 비중이 높은 시설원예농가의 난방용 유류를 대상으로 유가연동보조금(78억 원)을 지원한다. 면세유 가격상승분을 유가와 연동해 지원되며, 안정적으로 농산물이 생산·공급될 수 있도록 한다는 계획이다.무기질비료 지원 사업에도 예산이 사용된다. 농식품부는 그동안 중동에서 무기질비료 주원료인 요소의 전체 수입량의 38.4%가 들어왔던 상황에서 무기질비료 가격이 상승할 것으로 보고 있다. 이에 농가에 무기질비료 구입가격 일부(42억 원)를 지원한다. 또 비료업체의 원활한 원료 확보를 지원하기 위한 원료구매자금도 3000억 원 규모(이차보전 22억 원)로 추가 반영했다.또한 국제 곡물가 상승 가능성 등을 고려해 축산농가 대상 '농가사료구매자금(융자)'에 650억 원을, 소비자 장바구니 물가 부담 완화를 위한 '농축산물 할인지원'에도 500억 원도 추가했다. 이와 함께 농식품 수출기업의 물류 부담 완화와 대체 수출 판로 확대 등을 지원하기 위해 농식품 수출바우처에 72억 원을 추가로 넣었다.이외에도 체계적 농지관리 및 농지조사 확대를 위해 588억 원, 농촌소멸 대응 등을 위해 '농어촌 기본소득 시범사업' 대상 군을 5개 추가하는데 706억 원을 반영했다.농식품부는 "앞으로도 농업 분야 피해를 최소화하기 위해 일일 점검회의, 현장 애로 청취, 민간 협력 공동 대응 등을 지속 추진한다"면서 "비료·면세유·사료 등 핵심 농자재에 대한 지원과 수급 안정 조치를 신속하게 이행하고, 농업 및 연관산업 전반의 부담이 현장에서 실질적으로 완화되도록 총력을 다할 계획"이라고 밝혔다.2026년도 농식품부 추경안은 향후 국회의 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.