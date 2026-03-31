"지구 종말이 현실로?"... 호주 서부 뒤덮은 '붉은 구름' 정체

큰사진보기 ▲사이클론 나렐 상륙 직전 붉게 물든 호주 서부의 하늘. ⓒ 사이클론 나렐 상륙 직전 붉게 물든 호주 서부 관련사진보기

큰사진보기 ▲사이클론 나렐 상륙 직전 붉게 물든 호주 서부의 하늘. ⓒ 샤크 베이 카라반 공원 관리소 페이스북 관련사진보기

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호주 서부에서 하늘이 붉게 변하는 이례적인 현상이 관측돼 주민들이 불편을 겪고 있다.27일(현지시간) 샤크 베이 일대에서는 열대성 사이클론 '나렐' 상륙을 전후해 하늘이 붉게 물드는 현상이 나타났다. 해당 장면은 SNS를 통해 확산되며 큰 관심을 모았다.기상 당국과 현지 뉴스에 따르면, 이번 현상은 강풍에 의해 발생한 '대규모 먼지 이동'이 원인으로 분석된다. 사이클론이 접근하면서 발생한 강한 바람이 지표면의 토양을 공중으로 끌어올렸고, 이 과정에서 형성된 먼지 구름이 하늘을 덮었다.특히 호주 서부 지역은 철분 함량이 높은 붉은 토양이 널리 분포해 있는 것으로 알려져 있다. 이 붉은 먼지가 대기 중에 퍼지면서 햇빛의 산란을 일으켜, 하늘이 평소와 달리 붉거나 주황색으로 보이게 된다.전문가들은 "짧은 파장의 푸른빛은 먼지 입자에 의해 더 많이 흩어지고, 상대적으로 긴 파장의 붉은빛이 눈에 더 강하게 들어오면서 색 변화가 나타난다"고 설명했다.이번 현상으로 인해 주민들의 일상에도 영향을 미쳤다. 현지 주민들은 "입안에서 모래가 느껴질 정도로 공기 중 먼지가 많았다", "목과 눈이 따갑다"는 등의 불편을 호소했다. 일부 지역에서는 가시거리가 낮아지는 등 안전 문제도 발생한 것으로 전해졌다.당국은 사이클론 영향권에 있는 지역 주민들에게 다음과 같은 주의사항을 당부했다. 외출을 자제하고 실내에 머물 것, 불가피한 외출 시 마스크 착용, 창문과 문을 닫아 실내로 먼지 유입 차단, 호흡기 질환자 및 노약자는 특히 주의할 것.한편 사이클론 '나렐'은 약 10일간 호주 해안을 따라 이동하며 여러 차례 상륙했으며, 현재는 세력이 약화된 상태다. 다만 기상 당국은 기상 조건에 따라 경로와 강도가 다시 변동될 가능성이 있다며 지속적인 주의를 당부하고 있다.