"지구 종말이 현실로?"... 호주 서부 뒤덮은 '붉은 구름' 정체

호주 서부에서 하늘이 붉게 변하는 이례적인 현상이 관측돼 주민들이 불편을 겪고 있다.
27일(현지시간) 샤크 베이 일대에서는 열대성 사이클론 '나렐' 상륙을 전후해 하늘이 붉게 물드는 현상이 나타났다. 해당 장면은 SNS를 통해 확산되며 큰 관심을 모았다.
기상 당국과 현지 뉴스에 따르면, 이번 현상은 강풍에 의해 발생한 '대규모 먼지 이동'이 원인으로 분석된다. 사이클론이 접근하면서 발생한 강한 바람이 지표면의 토양을 공중으로 끌어올렸고, 이 과정에서 형성된 먼지 구름이 하늘을 덮었다.
특히 호주 서부 지역은 철분 함량이 높은 붉은 토양이 널리 분포해 있는 것으로 알려져 있다. 이 붉은 먼지가 대기 중에 퍼지면서 햇빛의 산란을 일으켜, 하늘이 평소와 달리 붉거나 주황색으로 보이게 된다.
전문가들은 "짧은 파장의 푸른빛은 먼지 입자에 의해 더 많이 흩어지고, 상대적으로 긴 파장의 붉은빛이 눈에 더 강하게 들어오면서 색 변화가 나타난다"고 설명했다.
이번 현상으로 인해 주민들의 일상에도 영향을 미쳤다. 현지 주민들은 "입안에서 모래가 느껴질 정도로 공기 중 먼지가 많았다", "목과 눈이 따갑다"는 등의 불편을 호소했다. 일부 지역에서는 가시거리가 낮아지는 등 안전 문제도 발생한 것으로 전해졌다.
당국은 사이클론 영향권에 있는 지역 주민들에게 다음과 같은 주의사항을 당부했다. 외출을 자제하고 실내에 머물 것, 불가피한 외출 시 마스크 착용, 창문과 문을 닫아 실내로 먼지 유입 차단, 호흡기 질환자 및 노약자는 특히 주의할 것.
한편 사이클론 '나렐'은 약 10일간 호주 해안을 따라 이동하며 여러 차례 상륙했으며, 현재는 세력이 약화된 상태다. 다만 기상 당국은 기상 조건에 따라 경로와 강도가 다시 변동될 가능성이 있다며 지속적인 주의를 당부하고 있다.