교조신원운동에 지도력 발휘

큰사진보기 ▲동학 취회, 혁명전야박홍규 화백이 그려낸 혁명전야이다. 1892~1893년에 일어났던 수운 대선생 교조시원운동은 혁명전야였다. 남정네들이 집 떠난 후에 논밭에 남아있는 여인네들, 아이들은 무서워 울고, 철없는 아이들은 뭔지도 모르고 구경하고 있다. ⓒ 박홍규 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

최시형은 1890년과 1891년 동학의 근간조직을 확고히 하는 한편 교세를 더욱 확장하기 위하여 손병희를 비롯하여 그의 동생 손병흠 등 제자들과 함께 충청도 충주·공주와 강원도 양구·간성·인제, 다시 충청도 태인, 전라도 부안·전주 등 3도를 순방하면서 교도들의 사기를 진작시켰다. 가는 곳마다 교인들은 물론 일반 백성들이 찾아와 입도함으로써 교세가 크게 신장되었다.이 무렵 손병희는 동생 병흠 그리고 동학 지도자 이종훈과 함께 포교를 위해 평안도 강계·후창·위원·자성 등 압록강 일대와 함경도 장진에 이어 원산 등지를 순방하면서 포교하였다. 여비를 마련하고자 손병희의 안경을 팔아 그 돈으로 담뱃대를 사서 상당한 이문을 남겨 노자에 쓸만큼 이재(理財)에도 재주를 보였다.남는 돈으로 스승의 옷을 사다 드릴 때는 칭찬을 들을 것으로 기대했다가 "공부와 포교보다 돈을 버는 데 더 열중한 것이 아니냐"는 꾸지람을 들어야 했다. 손병희는 이를 계기로 더욱 마음을 가다듬고 수도에 정진하였다.동학은 최시형을 중심으로 손병희·서인주·서병학·손천민 등이 지도부를 형성하여 이끌었다. 손병희는 그동안 의기와 덕행, 솔선수범과 진지한 수행으로 교인들 사이에 신망이 높았고 따르는 사람도 많았다. 따라서 최시형의 신뢰는 갈수록 두터워졌다.최시형과 교도들의 숙원은 억울하게 죽은 교조의 신원(伸寃)이었다. 정부가 갖다붙인 혹세무민과 사도난정의 죄목은 결코 수용할 수 없었다. 교조의 신원을 하지 않고는 동학도로서의 책무를 다할 수 없다는 것이 믿음의 근원이 되었다.'이필재의 난'으로 정부의 동학탄압이 더욱 심해져 최시형은 다시 쫓기는 신세가 되었다. 교도들 사이에는 '교조신원'이 더욱 크게 공감대를 형성되고 있었다.1892년 7월 동학의 리더급이던 서인주·서병학이 상주 공성면 왕실(旺實)에 머물던 최시형을 찾아와 교조신원의 시급성을 주장하였다. 최시형은 선사의 해원이 무엇보다 더 간절한 소원이지만 "아직은 때가 아니다. 일이 순조롭게 되기 어렵다"라고 이들을 설득하였다.해월도 그 방법밖에 없다는 것을 잘 알고 있었다. 그러나 추수기를 앞두고 일을 벌이는 것은 농사를 망치는 일이 되므로 가을에 가서 기회를 보자는 뜻에서 시기가 아니라고 했던 것이다. "일이 순조롭게 되기 어렵다"는 말은 이런 뜻이다. 해월은 10월 중순께 지도자급을 불러서 교조신원운동을 협의하였다. 1차는 공주에서 충청감사를 상대로 하고 2차는 삼례에서 전라감사를 상대하기로 하였다.우선 청주 솔뫼(松山) 손천민 접주 집에 도소(都所)를 설치하고 준비에 들어갔다. 당시 도차주 강시원과 손병희·김연국·손천민·임규호·서인주·서병학·황하일·조재벽·장세원 등이 해월을 도와 활동하였다.최시형은 ＜교조신원입의문(敎祖伸寃立義文)＞을 지어 접·포를 통해 각지의 도인들에게 보내었다.우리 스승의 조난(遭難)이 이제 30년에 이른지라. 그 문도된 자들은 마땅히 성력(誠力)을 다함으로써 빨리 신설(伸雪)할 방법을 도모할 것이어늘 다만 구경만 하고 두려워하기만 하며 서로 거짓말만 하여 오로지 스승을 높이고 도를 모시는 의(義)에 어두워 망녕되게 조화(造化)가 장차 이를 것만 믿으니 진실로 슬픈 일이로다.