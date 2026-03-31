충남 대책위, 새만금-신서산 노선 입지선정 중단 촉구

큰사진보기 ▲충남 송전탑 백지화 대책위원회가 30일 오후 군산 새만금 컨벤션센터 앞에서 새만금#2-신서산 송전선로 입지선정위 중단 촉구결의대회를 개최했다. ⓒ 대책위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲30일 열린 집회모습. ⓒ 대책위원회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

'충남 송전탑 백지화 대책위원회(아래 대책위)'가 30일 오후 군산 새만금 컨벤션센터 앞에서 '송전탑 건설백지화 전북대책위원회'와 새만금#2-신서산 송전선로 입지선정위 중단 촉구 결의대회를 개최했다.대책위는 기자회견에서 "한국전력이 수많은 주민 피해가 불 보듯 뻔한 상황임에도 불구하고, 입지선정위원회 절차를 독단적으로 밀어붙이고 있다"고 비판했다.한전이 내세우는 '주민주도 입지선정' 방식을 과거 밀양 송전탑 사태 당시의 구태의연한 방식이라고 평가절하한 대책위 측은 "주민의 뜻을 묻지도 않고 임의로 '주민대표'를 선임하고, 이미 시작점과 끝점을 정해놓은 상태에서 한전의 기준대로 노선을 확정하도록 압박하고 있다"고 주장했다.대책위는 실질적인 주민 참여를 보장하기 위해 기후에너지환경부 고시를 근거로 참관인 제도, 사전협의회 제도, 부위원장 제도의 도입을 요구했다.이어 깜깜이 논란을 해소하기 위해 ▲ 1~7차 회의 결과 공개 ▲ 입지선정위원장 재선출 ▲ 한전의 간사 업무 직접 수행 ▲ 속기록 및 영상 기록을 포함한 회의록 전면 공개 등 4가지 투명성 강화 대책을 제시했다.대책위는 한전이 내부 지침을 근거로 오는 6월까지 입지선정 절차를 마무리 지으려 하는 점을 강하게 비판했다. '국가기간 전력망 확충 특별법'상 충분한 검토 기간(최초 1년 및 6개월 연장)이 보장되어 있음에도, 무리하게 일정을 단축하려 한다는 것이다.대책위 관계자는 "내 집과 마을을 지나는 송전선로에 찬성할 주민은 없다"며 "경과 대역 내 전체 주민을 대상으로 한 설문조사를 실시하고, 지난 23일 국회 토론회에서 제기된 재검토 요구를 즉각 수용하라"고 강조했다.