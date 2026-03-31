"방산은 생존과 직결된 산업... 휴전국 대한민국의 현실"

큰사진보기 ▲뉴스펀캐스트 오리지널 콘텐츠 <아웃라이트> 3회 녹화 스틸컷. 생생한 방위산업 이야기를 전하는 양낙규 군사전문기자(맨 왼쪽)가 출연했다. ⓒ 뉴스펀캐스트 관련사진보기

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- 군사전문기자가 된 계기는.

- 캠핑카를 끌고 전국 일주를 하며 취재를 한다고 들었다.

- 방위산업이 대중에게는 다소 멀게 느껴지는데 왜 중요한가.

큰사진보기 ▲양낙규 군사전문기자가 '아웃라이트'에서 발언하는 모습. ⓒ 뉴스펀캐스트 관련사진보기

- 방위산업의 범위가 상당히 넓어 보이는데, 정확히 어떤 것을 뜻하나?

- 'K-방산'의 글로벌 위상은 어느 정도인가?

- 전차나 소총 하나 없던 나라에서 방산 강국이 되기까지의 역사가 궁금하다.

- 국내 생산 제품 중 세계적으로 유명한 무기는 어떤 것들이 있나?

- 최근 러시아-우크라이나 전쟁 이후 폴란드 등 유럽에서 K-무기가 큰 인기를 끌고 있다.

- 전 세계에서 한국 방산 제품이 선택받는 비결은 무엇인가?

- K-방산이 계속 이끌어 나가기 위해 보완해야 할 점이 있다면.

- 최근 중동 등에서 요격 미사일 체계가 특히 주목받고 있다.

큰사진보기 ▲양낙규 군사전문기자가 현장취재를 하는 모습. ⓒ 양낙규 제공 관련사진보기

- 현장 취재를 다니면서 가장 기억에 남거나 위험했던 에피소드가 있나.

- 만약 전쟁이 난다면 종군 기자로 갈 의향이 있나.

- 대한민국이 방위산업에 꾸준히 투자해야 하는 이유는 무엇이라고 생각하나.

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다.

세상의 모든 이야기는 주류와 비주류로 나뉜다. 뉴스펀캐스트의 오리지널 콘텐츠 <아웃라이트>는 스포트라이트를 받지 못한 비주류의 이야기, 사람들이 잘 알지 못하지만 반드시 주목해야 할 '두 번째 이야기'를 다루는 프로그램이다. <공익저널> 역시 마이너 속에서 유니크를 찾는 사람들을 조명하는 데 힘을 보태고자 한다.지난 27일 유튜브에 공개된 <아웃라이트> 3회에는 국방부를 17년째 출입하고 있는 <아시아경제> 양낙규 군사전문기자가 출연했다. 진행은 조유나 아나운서와 이준형 뉴스펀캐스트 PD가 맡았다.이번 방송에서는 잊힌 역사의 발굴부터 주변국의 역사 왜곡, 한국 사회 내부의 자성까지 입체적으로 다뤘다. 이어 K-방산의 시작과 성장 과정, 수출 성과, 전장에서의 취재 경험까지 폭넓게 짚었다. 주요 내용은 질의응답 형식으로 재구성했다."고등학생 때부터 기자를 꿈꿨다. IMF 이후 한동안 언론사 공채가 열리지 않아 기다리다가 2002년 월드컵 무렵 입사했다. 편집기자로 내근직을 했는데, 종이 한 페이지로 세상을 읽기에는 한계가 있다고 느껴 현장으로 나가기로 했다.남들이 잘 가지 않는 분야를 찾다가 군사 분야에 도전하게 됐고, 2009년 천안함 사건 직전 국방부 출입 기자가 됐다. 피격 사건 이후 더 공부해야겠다고 느껴 국방대 석사 과정과 안보 연수를 마쳤다.""저는 무조건 답은 현장에 있다고 생각하는 사람이다. 코로나19 시기에는 취재를 가도 받아주질 않고 숙박비 부담도 컸다. 그래서 캠핑카를 개조해 전국을 다녀야겠다고 생각했다. 장마철이나 혹서기, 한겨울을 빼면 1년에 약 6개월은 지방에 가 있는 것 같다. 가족들이 한 달에 한 번씩 내려와 다 같이 캠핑을 하기도 한다.""사람들은 중동에서 전쟁이 나도 '기름값 좀 올랐네' 정도로만 생각한다. 하지만 분명히 알아야 할 것은 대한민국이 전 세계에서 유일한 휴전국이라는 점이다.그리고 이제는 방산이 엄청난 돈과 직결된다. 미국은 '우리 배는 스스로 만든다'는 존슨법 때문에 조선업이 줄어들면서 숙련공이 없고 장비가 노후화돼 군함을 못 만들고 있다. 트럼프 행정부 들어 동맹국 가운데 배를 맡길 수 있는 곳을 찾다 보니 결국 대한민국에 손을 벌리게 된 거다.이번 캐나다의 6조 원 규모 잠수함 도입 사업도 '스승'이었던 독일과 제자인 대한민국이 경쟁하고 있다. 건설업 등 다른 분야가 어려움을 겪는 상황에서, 방산은 여전히 성장세를 이어가며 우리 산업을 지탱하는 버팀목 역할을 하고 있다.""쉽게 말하면 무기를 만드는 산업이다. 하지만 그 안에는 다양한 기술이 복합적으로 들어간다. 전투기에는 민간 항공기 기술이 함께 적용돼야 하고, 소총 하나를 만드는 데에도 수많은 가공 기술이 필요하다. 풍산이 실탄을 생산하지만 그 이면에는 미국에서 수요가 많은 스포츠 탄약 제조 기술이 축적돼 있다. 이러한 기술이 실제 탄 생산으로 이어진다.""미국의 한 연구소에서 145개국의 군사력을 평가한 적이 있는데, 대한민국이 3년 연속 5위를 했다. 1위부터 4위인 미국, 러시아, 중국, 인도가 모두 핵 보유국이라는 점을 고려하면, 핵이 없는 나라 중에서는 단연 1위라는 뜻이다. 항공모함을 건조할 정도로 기술력이 발전한 일본은 전범 국가라는 제약으로 방위산업이 제한되면서 7위에 머물러 있다.""6·25 전쟁 당시에는 아무것도 없어 미군의 원조를 받았다. 닉슨 독트린 선언으로 주한미군 7사단 2만 명이 철수하게 되자, 당시 박정희 대통령이 '우리 무기는 스스로 만들자'며 국방과학연구소(ADD)를 설립했다.첫 임무가 번갯불에 콩 볶아 먹듯 빨리 무기를 개발하라는 '번개 사업'이었는데, 미국 총을 역설계해 국산 K계열 소총을 처음 만들었다. 당시 무기 개발은 국가 기밀이었기 때문에 '홍릉기계공업회사'라는 이름으로 위장했고, 연구원들 역시 경운기나 자동차를 판매하는 것처럼 가장해 활동했다.""약 10개국에서 운용 중인 명품 무기 K9 자주포, 독자 기술로 개발한 KF-21 전투기, 그리고 최근 이란 분쟁으로 주목받고 있는 요격 미사일 천궁-2 등이 대표적이다.""러시아-우크라이나 전쟁이 발발하자 전차 전력이 부족했던 폴란드 등 유럽 국가들이 긴장했다. 이들은 독일 대신 우리나라의 K2(흑표) 전차를 선택했는데 진흙이나 추위, 더위에도 강한 성능을 보여 독일 전차보다 평가가 좋았다. 현재 960여 대 규모로 여러 차례 계약이 진행 중이며, 올해 상반기 3차 계약이 체결되면 수조 원대 추가 수주도 기대된다.""세 가지 이유가 있다. 첫째, 가격 대비 성능이 뛰어난 '가성비'다. 둘째, 이른바 새벽 배송에 비유되는 '빠른 납기'다. 대한민국은 분단국가 특성상 생산 라인이 늘 살아있어 주문하면 즉시 공급이 가능하고, 필요할 경우 우리 군에 배정된 물량을 우선 전환할 수도 있다. 셋째는 결정적인 요소인 '현지 생산'이다. 대량 구매 시 현지에 공장을 세우고 조립 기술까지 이전한다. 우리 입장에서는 유럽 등지에 생산 거점을 마련하게 되는 셈이다.""현지에서 조립하더라도 우리가 부품을 계속 조달하고 성능을 개량해야 한다. 완제품을 만드는 대기업만 커서는 안 되고, 부품을 조달하는 중소기업들도 같이 커야 생태계가 유지될 수 있다.""미사일을 파편이 아닌 직격 방식으로 요격할 수 있는 나라는 미국, 이스라엘, 대한민국 정도뿐인데, 그중에서도 우리 가격 경쟁력이 가장 높다. 요격률도 약 98% 정도 나온다. 다만 수천만 원짜리 자폭 드론을 막기 위해 수십억 원짜리 요격 미사일을 사용하는 것은 비용 대비 효율이 맞지 않는다. 이 때문에 미사일 궤도를 알아서 쫓아가 30mm 포탄을 쏘는 비호복합 같은 체계를 함께 수출해 달라는 요구가 늘고 있다.""아프가니스탄에 갔을 때 장갑차를 탔는데, 무장한 전투병과 총이 없는 통역병이 함께 있었다. 통역병에게 군 생활 편하게 한다고 농담을 했는데, 아랍인이 다가오자 통역병이 '자폭 폭탄일 수 있으니 맨몸으로 먼저 가서 말을 걸어야 한다'며 내렸다. 위협을 주지 않기 위해 총 없이 가야 했던 거다. 제일 위험한 건 뒤에 숨은 전투병이 아니라 그 통역병이라는 사실을 깨닫고 진심으로 사과했다.""바로 갈 거다. 전시 상황을 제일 잘 해석해서 올바른 진실을 알려주는 것이 군사전문기자의 역할이기 때문이다. 전시작전계획에 따라 국방부 출입 기자 중 몇 명은 종군 기자로 등록된다. 현장에 갈 때 군의 지원을 받기 위해 법령과 관례 안에서 영관급 대우를 해주는 플랜이 마련되어 있다.""미래는 저궤도 위성 여러 대를 띄워 적진을 상시 들여다보는 위성 시대(425 사업 등)로 가야 한다. 궁극적으로 우리가 투자해야 하는 이유는 국방 기술이 민간에 적용되는 '스핀오프(Spin-off)' 효과 때문이다. 우리가 쓰는 인터넷과 내비게이션은 미 국방부에서 나왔고, 통조림과 바바리코트는 영국군에서 유래했다.고기를 말려 먹은 징기스칸이 육포의 시작이고 수영할 때 쓰는 오리발은 미 특수전 요원 장비였다. 앞으로 군사 위성과 통신이 발달하면 비행기에서도 로밍 없이 6G 통화를 할 수 있을 거다. 군사 기술 발전은 곧 일반인들이 일상생활을 편안하게 할 수 있는 기술의 발전과 접목된다."