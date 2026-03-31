박연의 자취를 따라, 더디게 걷는 여행길

큰사진보기 ▲금강 배경의 호서루 사진 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲심천유래비 사진 ⓒ 여경수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲심천역 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 휴일, 청주 출장을 다녀오는 길에 심천역에 들렀다. 오후 시간에 청주시외버스터미널에서 버스를 타고 영동군 심천면에 있는 정류장으로 향했다.이 노선은 청주를 출발해서 옥천, 이원, 심천을 들러 영동을 종착지로 하고 있다. 모두 행정구역은 충청북도였으나, 청주를 출발해 대전을 거쳐 옥천으로 진입했다.휴일임에도 일반 시외버스 안에는 승객이 그리 많지는 않았다. 심천정류장에 내리니, 밀양 박씨 가문의 인물들을 기리는 사당인 세덕사가 눈에 들어왔다. 간이정류장에서 심천역까지는 4km 정도였다.금강을 옆에 두고 산책할 수 있는 곳이라서, 걷기 시작했다. 난계 박연을 기리는 난계사와 국악박물관을 지났다. 난계 박연은 조선 전기에 국악을 집대성한 인물이다. 심천면은 박연의 고향이다. 그를 기리는 사당 뿐만 아니라 그의 산소도 있다.충북 영동군에서 난계국악제를 매년 가을에 개최하는 것을 알고는 있었는데, 이곳에 난계의 자취가 이토록 깊이 배어있는 줄은 미처 몰랐다. 금강 다리를 건너니 호서루가 있었다. 이곳에서 금강을 바라보는 경치가 좋았다. 이곳부터 심천역까지의 행정구역은 초강리였다. 심천중학교를 지나니 심천유래비를 만날 수 있었다.심천면은 영동군 소속의 면 단위인지라 면사무소, 파출소, 우체국, 초등학교 등이 있었다. 그럼에도 인적이 상당히 드물었다. 심천면사무소에 걸린 인구 소멸 지역 지정에 따른 지원금 수주를 내건 글을 보니, 축하하는 마음보다는 서글픈 심정이 들었다. 심천역에서 구미역으로 가는 무궁화호는 하루에 5회 정도 있었다. 오후에는 대전역에서 출발하는 기차가, 저녁에는 영주역에서 출발하는 기차가 있었다.심천역의 역사를 살펴보니, 경부선이 개설되던 시기부터 심천역이 있었다고 한다. 지금의 심천역사는 1934년에 새롭게 지어졌으며, 원형이 잘 보존되어 2006년 등록문화재로 지정되었다. 역시 역사가 깊은 역이다. 하행선 기차를 타니 영동역, 황간역, 추풍령역, 김천역을 지나 구미역에 도착했다. 청주에서 시외버스를 타고 옥천을 지나 영동군 심천에 도착한 뒤, 기차를 타고 구미로 가니 영동군의 풍경을 두루 살펴볼 수 있었다. 때로는 빠른 여행보다는 더딘 여행도 좋아 보인다.