6.3 지방선거 이후, 지역사회 살릴 '통합돌봄' 제대로 해보자

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 블로그에도 실립니다.

지난 27일부터 전국 모든 지자체에서 '지역사회 통합돌봄'이 본격 시행됐다. 역사적 순간이라고 해도 과언이 아니다. 지난 2024년 3월 27일 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'이 공포됐다. 다만, 부칙에 경과규정을 두어 2026년 3월 27일에 시행하도록 했다. 이에 따라서 전국 229개 시군구는 통합돌봄서비스 전담조직, 배치인력을 모두 정비하여 서비스 신청부터 서비스 연계까지 시행하게 됐다.통합돌봄은 병원, 시설이 아닌 내가 사는 곳에서 의료·요양·돌봄 서비스를 통합 제공하는 제도다. 기존 돌봄제도는 분절적으로 서비스를 신청, 연계, 제공을 받았다면, 관청이 중심이 되어 노인, 장애인, 정신질환자 등의 돌봄 욕구를 분석, 종합하여 맞춤형으로 돌봄서비스를 제공하게 된다. 통합돌봄 대상은 고령·장애·질병 등으로 일상생활을 영위하기가 어려운 65세 이상 노인과 의료적 지원 욕구가 높은 중증 장애인(지체·뇌병변 등) 등인데, 장기적으로 정신질환자, 정신장애인을 포함하여 통합적으로 돌봄서비스를 제공한다.그렇다면, 이러한 통합돌봄서비스 그 자체를 놓고 혁신이라고 할 수 있을까? 이 제도는 잘못하면, 그저 여러 서비스 제공기관과 부서에서 돌봄을 제공했던 것과 달리 한 곳에서 제공하는 수준에 그칠 수 있는 한계를 내포하고 있다. 통합돌봄서비스가 성공적일 수 있으려면, 이 제도에 혁신을 더해야 한다. 사회복지학자인 필자가 주장하는 혁신이란, 통합돌봄서비스 정책은 플랫폼 역할을 하고, 이 플랫폼을 통해 ▲소멸 지역의 고립 노인 발굴과 ▲기초생활보장수급자 지원이 필요한 대상에 대한 직권 신청 및 수면 아래에 있는 ▲고독한 세대를 발굴, 연계, 지원하는 변화를 의미한다.오늘날 현대 사회는 도시인구가 농촌인구를 숫자로 압도하게 됐다. 농촌인구는 점차 더 감소하고, 지역 소멸은 이제 현실로 다가왔다. 한국보건사회연구원이 최근 발표한 '지방소멸 시기의 노인돌봄 수요와 자원의 공간적 불일치' 보고서에 따르면, 국내 소멸위험지역 115곳의 노인돌봄 수요는 일반 시·군·구보다 높은 반면, 돌봄서비스 이용을 위해 이동해야 하는 거리는 훨씬 긴 것으로 확인됐다. 또한 소멸 지역에서 거주하는 고립, 고독 노인들의 스스로 목숨을 끊는 사례가 잇따라 보도되고 있다. 이에 보건복지부와 행정안전부, 지방자치단체는 소멸위험지역의 시·군·구에 통합돌봄제공 조직 인력을 현실을 반영하여 증원해야 하고, 돌봄제공기관 또한 사회서비스원을 중심으로 더욱 촘촘하고, 세밀하게 확대해서 고립 노인 발굴에 힘 써야 한다.2014년 2월 서울 송파구의 한 단독주택 지하 1층에서 생활고를 겪던 세 모녀가 사망사건, 지난 3월 18일 울산 네 남매 사망사건 등. 복지국가이자 선진국인 대한민국에서 있어서는 안 될 안타까운 사건이 계속되고 있다. 특히, 울산 네 남매의 경우에는 '위기가구'로 긴급복지지원금까지 제공됐을 만큼 심각성이 컸음에도 보호자에게 기초수급자 신청을 권고했을 뿐이었다. 지난해 8월 13일 이재명 대통령은 각종 복지지원금을 대상자가 신청을 해야만 받을 수 있는 현행 제도에 문제가 있다는 지적을 했고, 이에 따라 공무원의 직권신청이 현실화될 수 있도록 제도 정비가 필요하다고 말했다. 이에 최근 정은경 보건복지부장관은 기초수급자 직권신청을 현실화하고, 이 과정에서 공무원이 입을 수 있는 불이익을 보호할 수 있도록 방안을 강구하겠다는 발언을 했다.전언한 바와 같이 통합돌봄서비스는 그저 여러 곳에서 지원했던 서비스를 한 데 묶어서 제공하는 제도를 넘어서서 대한민국의 돌봄을 주도하고, 혁신을 위한 플랫폼 역할을 해야한다. 따라서 통합돌봄서비스 전담부서, 조직, 인력에게 기초수급자 직권신청 제도를 확실하게 교육해야 하고, 대상자 발굴, 연계, 직권신청까지 이어지는 일련의 과정을 수행한 공무원 등에게는 포상과 진급 등 이익을 줄 수 있도록 인사제도 또한 손 볼 필요가 있다. 이를 통해 안타깝게 빈곤에 의해 운명을 달리 하는 불행한 일이 다시 발생되지 않도록, 억울하게 기초수급자 신청에서 제외되는 일이 없도록 만전을 기할 필요가 있다. 이를 통해 통합돌봄서비스에 기초생활수급자 직권신청 현실화가 함께 실현되는 플러스 정책이 필요하다.최근 인천광역시는 외로움돌봄국을 신설했다. 또한 아직 소수에 불과하지만 경북, 전남 무안군, 강원 횡성군, 부산광역시와 연제구, 전북특별자치도와 군산시, 경남 통영시에는 외로움 방지 조례가 제정됐다. 그만큼 한국사회에서 이제 외로움은 개인의 문제가 아니라, 사회적 문제이며, 국가와 지방자치단체의 개입이 필요한 대상인 것이다. 현재 통합돌봄서비스 대상은 노인과 중증장애인, 정신질환자에 그치지만 이 과정에서 서비스를 제공, 연계, 발굴하는 데 있어 해당 세대에 연령과 성별 구분 없이 외로움과 고독에 처한 대상자가 발견된다면, 지원이 필요한 모든 서비스를 제공해야 할 것이다. 통합돌봄서비스 전담인력과 조직은 해당 서비스 대상이 노인과 장애인이라는 인식에서 벗어나 모든 국민에게 전 생애 모든 대상이 통합돌봄서비스 대상이 될 수 있다는 인식이 필요하다 .6.3 지방선거가 60여 일 앞으로 다가왔다. 지방자치단체장과 지방의원들은 앞으로 통합돌봄서비스를 통해 지역사회를 살려야 하는 막중한 사명감을 가져야 할 것이다. 지역주민의 정신건강과 삶의 질, 탈빈곤이 통합돌봄서비스에 달려있음을 기억해주길 바란다.