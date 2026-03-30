행정수도특별법, 국토위 소위 처리 또 무산

큰사진보기 ▲지난 25일 오전 국회 소통관에서 김종민, 김태년, 황운하 의원이 공동 기자회견을 열고 행정수도특별법의 조속한 심의와 통과를 강력히 촉구했다. ⓒ 김종민국회의원실 제공 관련사진보기

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'행정수도특별법'이 국회 상임위 문턱을 넘지 못하고 또다시 처리에 실패했다. 여야 지도부가 수차례 조속 처리를 약속했던 법안이 단순한 심사 순서 문제로 논의조차 이뤄지지 못하면서 정치권 책임론이 제기될 전망이다.황운하 국회의원(조국혁신당)은 30일 오후 보도자료를 통해 행정수도특별법이 국회 국토교통위원회 법안심사소위원회에서 끝내 안건으로 다뤄지지 못했다고 밝혔다. 이날 소위에 상정된 총 65건(병합심사 기준 16건)의 법안 중 행정수도특별법이 후순위 상정 법안으로 밀리면서 심사 논의조차 되지 못한 것으로 전해졌다.여야 지도부가 공언해온 '조속 처리' 약속이 국회 실무 단계에서 이행되지 못했다는 점에서, 입법 과정의 신뢰성과 책임성을 둘러싼 문제 제기가 이어지고 있다.황 의원은 "여야 지도부가 국민 앞에서 약속한 법안이 처리조차 되지 못한 것은 매우 유감"이라며 "행정수도특별법은 특정 지역의 이해를 넘어 대한민국 균형발전과 국가 미래를 위한 핵심 법안인데, 논의조차 이뤄지지 못한 것은 국회가 스스로 국민과의 약속을 저버린 것"이라고 비판했다.이어 "행정수도 완성은 20년 넘게 이어져 온 국가적 과제"라며 "이번 일을 계기로 국회가 책임 있는 자세로 조속히 처리에 나서야 한다"고 촉구했다. 또 "오늘 처리가 무산됐다고 해서 행정수도 완성의 길이 멈출 수는 없다"며 "세종시민과의 약속을 지키기 위해 본회의 통과까지 끝까지 책임 있게 추진하겠다"고 밝혔다.이와 함께 김종민 국회의원(세종갑)도 자신의 SNS를 통해 강력한 유감을 표하며, "행정수도 완성은 세종과 충청권만의 요구가 아니라 국가균형발전을 위한 국민적 과제"라고 말했다. 이어 "여야가 이미 필요성에 공감하고 합의점을 찾은 만큼 더 이상 늦출 이유도, 명분도 없다"며, "합의했으면 반드시 결론을 내야 한다"고 강조했다.김 의원은 특히 다음 주 국토소위 회의의 조속한 합의·개최를 촉구하며 "끝까지 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.이번 국토소위를 앞두고 세종지역 정치권은 모처럼 한목소리로 법안 처리를 촉구했다. 강준현, 김종민, 김태년, 황운하 의원 등 대표발의자들은 공동기자회견을 열고 국토위 여야 간사 및 원내지도부를 상대로 설득에 나섰다. 주말에는 국토소위 위원들을 상대로 안건 순서 조정을 요청하는 등 막판까지 총력 대응을 이어갔다. 최민호 시장과 이춘희 전 시장도 국회를 찾아 여야 의원들을 설득하는 등 적극적으로 지원에 나선 바 있다.행정수도 완성을 둘러싼 정치권 공감대에도 불구하고 실제 입법은 지연되고 있는 가운데, 다음 주 국토소위에서 논의가 재개될지 주목된다.한편 국토위에 상정된 5건의 행정수도특별법안에는 강준현·김종민·김태년·황운하 의원 발의안과 복기왕·엄태영 의원의 여야 공동 발의안이 포함돼 있다. 세부 내용과 명칭은 다르지만, 모두 세종시를 행정수도로 확립하고 대통령실·국회의사당 등 주요 국가기관 이전과 제도 정비, 관련 재정·행정 기반 마련을 목표로 하고 있다.